Штраф понад ₴2 млн: АМКУ покарав змовників на торгах у порту на Одещині

Ізмаїльський морський порт. Фото: facebook.com/uspa.gov.ua

На Одещині викрили змову між двома компаніями під час державних торгів на закупівлю матеріалів для Ізмаїльського морського порту. Їх оштрафували на понад 2,3 мільйони гривень.

Про це повідомили в Антимонопольному комітеті України.

Йдеться про компанії «ТРАНСМОРСЕРВІС» та «ГРАДИЄНТ СВ», які у 2023 році брали участь у тендері на постачання шпал, клем, накладок, підкладок та інших комплектуючих.

Як зазначили в Комітеті, компанії були обізнані про участь одна одної на всіх етапах підготовки тендерних документів і свідомо впливали на результати закупівлі.

«Під час розгляду справи Комітет встановив обставини, які у своїй сукупності свідчать, що вказані суб’єкти господарювання на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій були обізнані щодо участі кожного з них, здійснювали обмін інформацією та узгоджували поведінку між собою, завдяки чому конкуренцію між ними було усунуто», — йдеться у повідомленні.

Окрім штрафу, порушникам може загрожувати відсторонення від участі в публічних закупівлях на три роки.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет визнав 14 компаній учасниками серії змов на торгах, організованих державним підприємством «Морський торговельний порт «Південний». Їх оштрафували на більш ніж 23 мільйони гривень.