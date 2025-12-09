На Одещині викрили групу, яку підозрюють у незаконному продажі дітей за кордон для усиновлення

На Одещині групу осіб підозрюють у незаконному продажі дітей за кордон. Фото: Нацполіція

На Одещині правоохоронці викрили групу осіб, яких підозрюють у незаконному переправленні українських дітей за кордон для подальшого усиновлення. Жертвами могли стали щонайменше 25 дітей, із них 13 уже були незаконно передані іноземцям.

За даними Нацполіції, учасники схеми могли заробляти на цьому десятки тисяч доларів. Зокрема, фігуранти справи ймовірно оформлювали опіку на підставних осіб — переважно чоловіків призовного віку, що дозволяло їм виїжджати за кордон попри заборону міждержавного усиновлення під час воєнного стану.

«Зловмисники переправляли дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордон для їхнього незаконного усиновлення іноземцями, навіть обходили заборону міждержавного усиновлення, встановлену під час воєнного стану», — йдеться у повідомленні.

Слідчі зазначають, що для реалізації схеми могли використовуватися підроблені документи, фальшиві довідки про доходи та штучно створені «родинні зв’язки». Також слідство встановлює обставини можливого тиску на держслужбовців у справах дітей та працівників ТЦК. Один із підозрюваних перебував за кордоном і діяв під виглядом представника міжнародної благодійної організації.

Під час спецоперації правоохоронці завадили незаконному вивезенню ще 12 дітей.

Станом на 9 грудня трьом особам: двом мешканкам Львова, серед яких імовірна організаторка, та їхньому спільнику з-за кордону, повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Двох із них затримали, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави понад два мільйона гривень. Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Раніше повідомлялось, що українська сторона знайшла близько 400 місць у Росії, де перебувають викрадені з України діти.