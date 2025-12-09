  • вівторок

    9 грудня, 2025

  • 3.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 3.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині викрили групу, яку підозрюють у незаконному продажі дітей за кордон для усиновлення

На Одещині групу осіб підозрюють у незаконному продажі дітей за кордон. Фото: НацполіціяНа Одещині групу осіб підозрюють у незаконному продажі дітей за кордон. Фото: Нацполіція

На Одещині правоохоронці викрили групу осіб, яких підозрюють у незаконному переправленні українських дітей за кордон для подальшого усиновлення. Жертвами могли стали щонайменше 25 дітей, із них 13 уже були незаконно передані іноземцям.

За даними Нацполіції, учасники схеми могли заробляти на цьому десятки тисяч доларів. Зокрема, фігуранти справи ймовірно оформлювали опіку на підставних осіб — переважно чоловіків призовного віку, що дозволяло їм виїжджати за кордон попри заборону міждержавного усиновлення під час воєнного стану.

На Одещині групу осіб підозрюють у незаконному продажі дітей за кордон. Фото: НацполіціяНа Одещині групу осіб підозрюють у незаконному продажі дітей за кордон. Фото: Нацполіція
На Одещині групу осіб підозрюють у незаконному продажі дітей за кордон. Фото: НацполіціяНа Одещині групу осіб підозрюють у незаконному продажі дітей за кордон. Фото: Нацполіція

«Зловмисники переправляли дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордон для їхнього незаконного усиновлення іноземцями, навіть обходили заборону міждержавного усиновлення, встановлену під час воєнного стану», — йдеться у повідомленні.

Слідчі зазначають, що для реалізації схеми могли використовуватися підроблені документи, фальшиві довідки про доходи та штучно створені «родинні зв’язки». Також слідство встановлює обставини можливого тиску на держслужбовців у справах дітей та працівників ТЦК. Один із підозрюваних перебував за кордоном і діяв під виглядом представника міжнародної благодійної організації.

На Одещині групу осіб підозрюють у незаконному продажі дітей за кордон. Фото: НацполіціяНа Одещині групу осіб підозрюють у незаконному продажі дітей за кордон. Фото: Нацполіція
На Одещині групу осіб підозрюють у незаконному продажі дітей за кордон. Фото: НацполіціяНа Одещині групу осіб підозрюють у незаконному продажі дітей за кордон. Фото: Нацполіція
На Одещині групу осіб підозрюють у незаконному продажі дітей за кордон. Фото: НацполіціяНа Одещині групу осіб підозрюють у незаконному продажі дітей за кордон. Фото: Нацполіція

Під час спецоперації правоохоронці завадили незаконному вивезенню ще 12 дітей.

Станом на 9 грудня трьом особам: двом мешканкам Львова, серед яких імовірна організаторка, та їхньому спільнику з-за кордону, повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Двох із них затримали, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави понад два мільйона гривень. Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Раніше повідомлялось, що українська сторона знайшла близько 400 місць у Росії, де перебувають викрадені з України діти.

Останні новини про: Одещина

У Затоці на пляжі знову знайшли мазут із затонулих російських танкерів
На Одещині знову обстріляли енергетичну інфраструктуру, одна людина поранена
Італія виділить €30 млн на будівництво нового корпусу дитячої лікарні в Одесі
Реклама

Читайте також:

новини

Кейтеринг у школах Миколаєва: кашу варили на вулиці під дощем, а діти залишились без сніданку

Анна Гакман
новини

У Миколаєві виготовляють ялинкові кулі з мініатюрами місцевих будівель

Анна Гакман
новини

Нові водоочисні для Миколаєва обіцяють запустити з січня 2026 року — кошти на будівництво надала держава

Юлія Бойченко
новини

Цьогоріч інклюзивний пляж в Одесі відвідали 160 тис. людей

Анна Гакман
новини

«Ставити ялинку — не моя робота», — Любаров сказав, чому знов не займається організацією святкування Нового року в Миколаєві

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одещина

Італія виділить €30 млн на будівництво нового корпусу дитячої лікарні в Одесі
На Одещині знову обстріляли енергетичну інфраструктуру, одна людина поранена
У Затоці на пляжі знову знайшли мазут із затонулих російських танкерів

ЦІКАВЕ

У Миколаєві виготовляють ялинкові кулі з мініатюрами місцевих будівель

ПОГОДА

Дощ із мокрим снігом: якою буде погода на Миколаївщині завтра

57 хвилин тому

Без світла по 14 годин: попередні графіки відключення на 9 грудня на Миколаївщині

Головне сьогодні