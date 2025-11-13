Україна виявила близько 400 місць у Росії, де утримують викрадених дітей. Ілюстраційне фото: «МикВісті»

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона знайшла близько 400 місць у Росії, де перебувають викрадені з України діти.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

За словами президента, від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад 1600 дітей, тоді як загальна кількість викрадених Росією оцінюється приблизно у 19,5 тисячі.

«Ми знайшли в Росії близько 400 місць, де перебувають викрадені діти. Ми щодня знаходимо все більше й більше дітей. Але це не тільки про те, як їх викрали — це про те, як їх знайти. І це дуже складна робота», — зазначив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що до процесу повернення дітей потрібно залучати якомога більше світових лідерів та відомих осіб. Президент подякував за допомогу першій леді США Меланії Трамп, яка, за його словами, сприяла поверненню частини дітей, а також відзначив співпрацю з Катаром і Ватиканом.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що протягом найближчого тижня чи двох буде завершено підготовку списку з 339 українських дітей, яких незаконно вивезла Росія.

Нагадаємо, що вісім вихованців з Новопетрівської школи-інтернату, що на Миколаївщині, 29 жовтня повернулися до України після тимчасового перебування в Грузії. Раніше під час окупації їх незаконно вивезли до російської Анапи, а згодом до Грузії.