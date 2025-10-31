  • пʼятниця

    31 жовтня, 2025

  • 12.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 31 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 12.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна встановила адреси та готує список 339 дітей, викрадених Росією

Україна готує список викрадених Росією дітей. Фото: «МикВісті»Україна готує список викрадених Росією дітей. Фото: «МикВісті»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом найближчого тижня чи двох буде завершено підготовку списку з 339 українських дітей, яких незаконно вивезла Росія.

Про це він заявив під час наради з керівниками Служби безпеки України, зовнішньої розвідки та Міністерства закордонних справ.

За словами глави держави, уже зібрано необхідні документи, а також уточнено місця перебування дітей і причетні до їхнього вивезення осіб та установи.

— На сьогодні у нас підготовлені документи… повністю буде підготовлено за тиждень-два, 339 дітей з адресою — це дуже важливо, що є адреси, є люди відповідні, є інституції відповідні, які цих дітей забирали», — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що вісім вихованців з Новопетрівської школи-інтернату, що на Миколаївщині, 29 жовтня повернулися до України після тимчасового перебування в Грузії. Раніше під час окупації їх незаконно вивезли до російської Анапи, а згодом до Грузії.

Останні новини про: Війна в Україні

Україна позаминулого літа знищила одну із трьох російських ракет «Орєшнік», — голова СБУ
«Та залюбки», — Зеленський прокоментував бажання Путіна приїхати у Покровськ
Медик «під вогнем»: як боєць із позивним Майк рятує життя побратимів
Реклама

Читайте також:

новини

«Ми під пильним наглядом партнерів», — Капацина закликав депутатів підтримати нову структуру мерії Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

Міськрада Миколаєва затвердила щомісячну виплату вчителям за роботу в умовах війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Цифрова колекція музею»: у Миколаєві оцифрували вже 329 картин ХХ століття

Ірина Олехнович
новини

Депутат Береза запропонував перезавантажити депутатські комісії міськради Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Депутатка Домбровська запропонувала зробити проїзд у комунальному транспорті Миколаєва безкоштовним

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Медик «під вогнем»: як боєць із позивним Майк рятує життя побратимів
«Та залюбки», — Зеленський прокоментував бажання Путіна приїхати у Покровськ
Україна позаминулого літа знищила одну із трьох російських ракет «Орєшнік», — голова СБУ

Додаткова година освітлення може обійтись бюджету Миколаєва у майже ₴10 млн, — ДЖКГ

«Цифрова колекція музею»: у Миколаєві оцифрували вже 329 картин ХХ століття

6 годин тому

З Грузії до України повернули дітей, яких росіяни викрали з інтернату на Миколаївщині

Головне сьогодні