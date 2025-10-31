Україна встановила адреси та готує список 339 дітей, викрадених Росією

Україна готує список викрадених Росією дітей. Фото: «МикВісті»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом найближчого тижня чи двох буде завершено підготовку списку з 339 українських дітей, яких незаконно вивезла Росія.

Про це він заявив під час наради з керівниками Служби безпеки України, зовнішньої розвідки та Міністерства закордонних справ.

За словами глави держави, уже зібрано необхідні документи, а також уточнено місця перебування дітей і причетні до їхнього вивезення осіб та установи.

— На сьогодні у нас підготовлені документи… повністю буде підготовлено за тиждень-два, 339 дітей з адресою — це дуже важливо, що є адреси, є люди відповідні, є інституції відповідні, які цих дітей забирали», — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що вісім вихованців з Новопетрівської школи-інтернату, що на Миколаївщині, 29 жовтня повернулися до України після тимчасового перебування в Грузії. Раніше під час окупації їх незаконно вивезли до російської Анапи, а згодом до Грузії.