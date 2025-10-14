  • вівторок

    14 жовтня, 2025

  • 7.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 7.6° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині затримали браконьєрку, яка виловила риби та креветок на ₴190 тисяч

На Миколаївщині затримали браконьєрку, яка виловила риби та креветок на ₴190 тисяч. Фото: Держекоінспекція Південно-Західного округуНа Миколаївщині затримали браконьєрку, яка виловила риби та креветок на ₴190 тисяч. Фото: Держекоінспекція Південно-Західного округу

У Березанському лимані, поблизу села Чорноморка держекоінспектор разом із представниками поліції затримали жінку, яка за допомогою ятерів незаконно ловила рибу .

Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, жінка наловила 261 рибину (бички, сингіль, атерина піщана, а також глось і тарань) та 97 креветок. Збитки, завдані державі, інспектори оцінили в майже 190 тисяч гривень.

На Миколаївщині затримали браконьєрку, яка виловила риби та креветок на ₴190 тисяч. Фото: Держекоінспекція Південно-Західного округуНа Миколаївщині затримали браконьєрку, яка виловила риби та креветок на ₴190 тисяч. Фото: Держекоінспекція Південно-Західного округу
На Миколаївщині затримали браконьєрку, яка виловила риби та креветок на ₴190 тисяч. Фото: Держекоінспекція Південно-Західного округуНа Миколаївщині затримали браконьєрку, яка виловила риби та креветок на ₴190 тисяч. Фото: Держекоінспекція Південно-Західного округу
На Миколаївщині затримали браконьєрку, яка виловила риби та креветок на ₴190 тисяч. Фото: Держекоінспекція Південно-Західного округуНа Миколаївщині затримали браконьєрку, яка виловила риби та креветок на ₴190 тисяч. Фото: Держекоінспекція Південно-Західного округу

Дозволу на вилов риби з лиману у жінки не було. На громадянку склали протокол за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їй можуть призначити штраф із конфіскацією заборонених знарядь лову.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Миколаївщині у поліції відзвітували, що спіймали браконьєра з 148 раками.

Останні новини про: Держекоінспекція

На Миколаївщині тимчасово обмежили використання води з річок через посуху
У вересні пожежі через обстріли на Миколаївщині завдали понад ₴30 млн збитків
Біля ринку «Колос» у Миколаєві незаконно спиляли 16 дерев
Реклама

Читайте також:

новини

Повертати чи ні скульптуру Фалєєва на Флотський бульвар, вирішуватимуть проектанти та архітектори, це не пам’ятка культури, — Любаров

Аліна Квітко
новини

«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

Даріна Мельничук
новини

Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Держекоінспекція

Біля ринку «Колос» у Миколаєві незаконно спиляли 16 дерев
У вересні пожежі через обстріли на Миколаївщині завдали понад ₴30 млн збитків
На Миколаївщині тимчасово обмежили використання води з річок через посуху

В Одесі створять військову адміністрацію, — Зеленський

Повертати чи ні скульптуру Фалєєва на Флотський бульвар вирішуватиме проектанти та архітектори, це не пам’ятка культури, — Любаров

3 години тому

«Мене підтримує більшість одеситів. Я нікуди не поїду», — журналісти зустріли Труханова біля мерії Одеси

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні