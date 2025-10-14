На Миколаївщині затримали браконьєрку, яка виловила риби та креветок на ₴190 тисяч. Фото: Держекоінспекція Південно-Західного округу

У Березанському лимані, поблизу села Чорноморка держекоінспектор разом із представниками поліції затримали жінку, яка за допомогою ятерів незаконно ловила рибу .

Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, жінка наловила 261 рибину (бички, сингіль, атерина піщана, а також глось і тарань) та 97 креветок. Збитки, завдані державі, інспектори оцінили в майже 190 тисяч гривень.

На Миколаївщині затримали браконьєрку, яка виловила риби та креветок на ₴190 тисяч. Фото: Держекоінспекція Південно-Західного округу

Дозволу на вилов риби з лиману у жінки не було. На громадянку склали протокол за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їй можуть призначити штраф із конфіскацією заборонених знарядь лову.

