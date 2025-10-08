На Миколаївщині у поліції відзвітували, що спіймали браконьєра з 148 раками. Фото: поліція Миколаївської області

На Миколаївщині правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно виловив 148 раків. Збитки, завдані екосистемі, попередньо оцінили майже у пів мільйона гривень.

Як повідомили в поліції Миколаївської області 69-річного чоловіка спіймали на річці Південий Буг неподалік від села Бузьке . Порушник ловив раків на човні за допомогою 17 раколовок. Після затримання вилучені біоресурси повернули у водойму.

За попередніми підрахунками, сума завданих збитків склала майже 495 тисяч гривень.

Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі. Досудове розслідування триває.

