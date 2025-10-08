  • четвер

На Миколаївщині у поліції відзвітували, що спіймали браконьєра з 148 раками

На Миколаївщині у поліції відзвітували, що спіймали браконьєра з 148 раками. Фото: поліція Миколаївської області

На Миколаївщині правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно виловив 148 раків. Збитки, завдані екосистемі, попередньо оцінили майже у пів мільйона гривень.

Як повідомили в поліції Миколаївської області 69-річного чоловіка спіймали на річці Південий Буг неподалік від села Бузьке . Порушник ловив раків на човні за допомогою 17 раколовок. Після затримання вилучені біоресурси повернули у водойму.

На Миколаївщині у поліції відзвітували, що спіймали браконьєра з 148 раками. Фото: поліція Миколаївської областіНа Миколаївщині у поліції відзвітували, що спіймали браконьєра з 148 раками. Фото: поліція Миколаївської області

За попередніми підрахунками, сума завданих збитків склала майже 495 тисяч гривень.

Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше браконьєр виловив 300 кефалей у нацпарку «Тузловські лимани» і завдав шкоди на 6 мільйонів гривень.

