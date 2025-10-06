  • понеділок

Браконьєр виловив 300 кефалей у нацпарку «Тузловські лимани» і завдав шкоди на ₴6 млн

Браконьєр виловив 300 кефалей у нацпарку «Тузловські лимани» і завдав шкоди на ₴6 мільйонів. Фото: ДержекоінспекціяБраконьєр виловив 300 кефалей у нацпарку «Тузловські лимани» і завдав шкоди на ₴6 мільйонів. Фото: Держекоінспекція

У Національному природному парку «Тузловські лимани» на Одещині затримали браконьєра, який незаконно виловив понад 300 рибин кефалі та завдав державі збитків на 6 мільйонів гривень.

Як повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, чоловіка спіймали на озері Бурнас поблизу села Лебедівка. Порушник ловив рибу у межах природно-заповідного фонду, за допомогою ліскової сітки.

Браконьєр виловив 300 кефалей у нацпарку «Тузловські лимани» і завдав шкоди на ₴6 мільйонів. Фото: ДержекоінспекціяБраконьєр виловив 300 кефалей у нацпарку «Тузловські лимани» і завдав шкоди на ₴6 мільйонів. Фото: Держекоінспекція

Інспектори склали адміністративний протокол за ст. 91 КУпАП («Порушення вимог щодо охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду»). Матеріали готують для передачі до суду.

Нагадаємо, що на Миколаївщині перед судом постануть два 40-річних мешканців, яких підозрюють у незаконній ловлі риби. Загальні збитки водному господарству оцінюють у понад 340 тисяч гривень.

