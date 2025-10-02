На Миколаївщині судитимуть двох рибалок, які завдали шкоди на понад ₴340 тисяч. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

На Миколаївщині перед судом постануть два 40-річних мешканців, яких підозрюють у незаконній ловлі риби. Загальні збитки водному господарству оцінюють у понад 340 тисяч гривень.

Як повідомили в поліції Миколаївщини, 2 жовтня інспектори підрозділу поліції на воді разом із інспекторами рибоохоронного патруля затримали чоловіків під час вилову прісноводної риби за допомогою дев’яти сіток.

Правоохоронці зазначають, що всього рибалки встигли наловити 196 рибин з річки Інгул, перед тим, як їх затримали.

На Миколаївщині судитимуть двох рибалок, які завдали шкоди на понад ₴340 тисяч. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Згідно зі статтею Кримінального кодексу, яку інкримінують підозрюваним, їм загрожує до трьох років обмеження волі.

