У поліції відзвітували, що спіймали браконьєра, який наловив 94 рибин на Миколаївщині

У поліції відзвітували, що спіймали браконьєра, який наловив 94 рибин. Фото: Нацполіція в Миколаївській області

У селі Мішково-Погорілове Миколаївського району правоохоронці викрили чоловіка, який незаконно виловив 94 рибини. Збитки, завдані екосистемі, попередньо оцінили у понад 160 тисячі гривень.

Як повідомили у поліції Миколаївщини, браконьєр рибалив на човні за допомогою ліскових сіток, що є забороненим знаряддям. У результаті він наловив 94 особини різних видів риби — окуня, щуки, судака, плоскирки, сазана та карася.

З місця події поліцейські вилучили човен, дві сітки та незаконний улов, який передали на відповідальне зберігання рибоохоронному господарству.

