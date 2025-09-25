У поліції відзвітували, що спіймали браконьєра, який наловив 94 рибин на Миколаївщині
- Ірина Олехнович
20:41, 25 вересня, 2025
У селі Мішково-Погорілове Миколаївського району правоохоронці викрили чоловіка, який незаконно виловив 94 рибини. Збитки, завдані екосистемі, попередньо оцінили у понад 160 тисячі гривень.
Як повідомили у поліції Миколаївщини, браконьєр рибалив на човні за допомогою ліскових сіток, що є забороненим знаряддям. У результаті він наловив 94 особини різних видів риби — окуня, щуки, судака, плоскирки, сазана та карася.
З місця події поліцейські вилучили човен, дві сітки та незаконний улов, який передали на відповідальне зберігання рибоохоронному господарству.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що у Держекоінспекції відзвітували про пійманого браконьєра з 46 рибинами і двома крабами на Одещині.
