Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    16 вересня, 2025

  • 23.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 16 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 23.9° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Держекоінспекції відзвітували про пійманого браконьєра з 46 рибинами і двома крабами на Одещині

Інспектори Південно-Західного округу, водна поліція, поліції Білгород-Дністровського району та прикордонники піймали браконьєра з 46 рибинами та двома крабами. Фото: ДержекоінспекціяІнспектори Південно-Західного округу, водна поліція, поліція Білгород-Дністровського району та прикордонники піймали браконьєра з 46 рибинами та двома крабами на Одещин. Фото: Держекоінспекція

У Державній екологічній інспекції повідомили, що 15 вересня під час спільного рейду з поліцією та прикордонниками в Нацпарку «Тузловські лимани» на Одещині, виявили незаконний вилов.

За даними Держекоінспекції, чоловік використав ліскові сітки та наловив 46 кефалей гостроноса і двох трав’яних крабів. Дозволу на вилов у межах заповідної території він не мав.

Інспектори склали протокол за статею 91 КУпАП. Суму збитків оцінили у 875 тисяч гривень. Матеріали готують для передачі до суду.

Два травʼяні краби, яких незаконно піймав браконьєр на Одещині. Фото: ДержекоінспекціяДва травʼяні краби, яких незаконно піймав браконьєр на Одещині. Фото: Держекоінспекція
46 риб кефалі гостроноса пійманих незаконно на Одещині. Фото: Держекоінспекція46 риб кефалі гостроноса пійманих незаконно на Одещині. Фото: Держекоінспекція
Ліскові сітки, якими чоловік незаконно виловив 46 рибин і двох крабів на Одещині. Фото: ДержекоінспекціяЛіскові сітки, якими чоловік незаконно виловив 46 рибин і двох крабів на Одещині. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, раніше екоінспектори відзвітували про пійманого браконьєра з 8 бичками, глосем і креветками біля Коблевого.

Останні новини про: Браконьєрство на воді

У поліції відзвітували про затримання браконьєра з 249 раками в Миколаївському районі
Екоінспектори відзвітували про пійманого браконьєра з 8 бичками, глосем і креветками біля Коблевого
Наловив риби на ₴300 тисяч: у поліції відзвітували про пійманого браконьєра в Миколаївському районі
Реклама

Читайте також:

новини

Реставрація гімназії №2 затримується до вересня 2026 року: потрібно відкоригувати проєкт

Аліна Квітко
новини

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Аліна Квітко
новини

Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва

Ірина Олехнович
новини

Молодь Миколаївщини навчатиметься створювати проєкти та отримають по $5 тис. на їх реалізацію

Аліна Квітко
новини

На День міста у Миколаїв приїхав експремʼєр Франції, якого називають наступником Макрона

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Браконьєрство на воді

Наловив риби на ₴300 тисяч: у поліції відзвітували про пійманого браконьєра в Миколаївському районі
Екоінспектори відзвітували про пійманого браконьєра з 8 бичками, глосем і креветками біля Коблевого
У поліції відзвітували про затримання браконьєра з 249 раками в Миколаївському районі

Реставрація гімназії №2 затримується до вересня 2026 року: потрібно відкоригувати проєкт

Магазин судових рішень: Інтервʼю «касира» судді з Миколаєва

5 годин тому

У Миколаєві відкрили сквер пам’яті Праведників народів світу

Ірина Олехнович

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay