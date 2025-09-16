У Держекоінспекції відзвітували про пійманого браконьєра з 46 рибинами і двома крабами на Одещині
- Марія Хаміцевич
16:43, 16 вересня, 2025
У Державній екологічній інспекції повідомили, що 15 вересня під час спільного рейду з поліцією та прикордонниками в Нацпарку «Тузловські лимани» на Одещині, виявили незаконний вилов.
За даними Держекоінспекції, чоловік використав ліскові сітки та наловив 46 кефалей гостроноса і двох трав’яних крабів. Дозволу на вилов у межах заповідної території він не мав.
Інспектори склали протокол за статею 91 КУпАП. Суму збитків оцінили у 875 тисяч гривень. Матеріали готують для передачі до суду.
Нагадаємо, раніше екоінспектори відзвітували про пійманого браконьєра з 8 бичками, глосем і креветками біля Коблевого.
