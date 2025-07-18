Екоінспектори відзвітували про пійманого браконьєра з 8 бичками, глосьом і креветками біля Коблевого
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- Марія Хаміцевич
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20:17, 18 липня, 2025
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У Чорному морі поблизу села Коблеве екоінспектори виявили чоловіка, який ловив рибу незаконно, використовуючи два ятері.
Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
У нього вилучили:
- 18 морських язиків,
- 8 бичків,
- 3 глосі,
- 1283 атерини піщаної,
- 492 креветки,
- 38 ставрид.
На чоловіка склали протокол за порушення правил рибальства. Збитки для довкілля оцінили у 78 156 гривень. Матеріали передали до суду.
Нагадаємо, раніше у Держекоінспекції прозвітували про те, що піймали в нацпарку Одеської області браконьєра, який незаконно виловив 7 бичків, 85 креветок та 45,5 кілограма атерини. За словами інспекторів, сума завданих збитків — понад 42 тисячі гривень.
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