Екоінспектори відзвітували про пійманого браконьєра з 8 бичками, глосьом і креветками біля Коблевого

Рибалка якого зловили біля Коблевого. Фото: Держекоінспекція

У Чорному морі поблизу села Коблеве екоінспектори виявили чоловіка, який ловив рибу незаконно, використовуючи два ятері.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

У нього вилучили:

18 морських язиків,

8 бичків,

3 глосі,

1283 атерини піщаної,

492 креветки,

38 ставрид.

На чоловіка склали протокол за порушення правил рибальства. Збитки для довкілля оцінили у 78 156 гривень. Матеріали передали до суду.

Риба на 78 тисяч гривень, яку виловив рибалка. Фото: Держекоінспекція тер, яким рибалка ловив незаконно рибу. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, раніше у Держекоінспекції прозвітували про те, що піймали в нацпарку Одеської області браконьєра, який незаконно виловив 7 бичків, 85 креветок та 45,5 кілограма атерини. За словами інспекторів, сума завданих збитків — понад 42 тисячі гривень.