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Екоінспектори відзвітували про пійманого браконьєра з 8 бичками, глосьом і креветками біля Коблевого

Рибалка якого зловили біля Коблевого. Фото: ДержекоінспекціяРибалка якого зловили біля Коблевого. Фото: Держекоінспекція

У Чорному морі поблизу села Коблеве екоінспектори виявили чоловіка, який ловив рибу незаконно, використовуючи два ятері.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

У нього вилучили:

  • 18 морських язиків,
  • 8 бичків,
  • 3 глосі,
  • 1283 атерини піщаної,
  • 492 креветки,
  • 38 ставрид.

На чоловіка склали протокол за порушення правил рибальства. Збитки для довкілля оцінили у 78 156 гривень. Матеріали передали до суду.

Риба на 78 тисяч гривень, яку виловив рибалка. Фото: ДержекоінспекціяРиба на 78 тисяч гривень, яку виловив рибалка. Фото: Держекоінспекція
тер, яким рибалка ловив незаконно рибу. Фото: Держекоінспекціятер, яким рибалка ловив незаконно рибу. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, раніше у Держекоінспекції прозвітували про те, що піймали в нацпарку Одеської області браконьєра, який незаконно виловив 7 бичків, 85 креветок та 45,5 кілограма атерини. За словами інспекторів, сума завданих збитків — понад 42 тисячі гривень.

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