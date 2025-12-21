Обмеження руху по трасі в Маяках на Одещині знято, — Нацполіція
Аліса Мелік-Адамян
14:00, 21 грудня, 2025
У селі Маяки на Одещині зняли обмеження руху транспорту в обох напрямках на автодорозі М-15 Одеса — Рені (на місто Бухарест).
Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
— Міст у Маяках на автодорозі М-15 зараз у всіх на слуху. Ворог прицільно атакує його дронами й балістикою. Лише за сьогодні — кілька ударів. Але відрізати Бессарабію від решти Одещини та інших регіонів їм не вдасться, — заявляв напередодні голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.
А 21 грудня вже стало відомо про те, що рух трасою відновили.
Нагадаємо, що рух мостом на трасі М-15 «Одеса–Рені» у селі Маяки був перекритий через пошкодження внаслідок обстрілів. Через це вантажний транспорт перенаправляють через інші пропускні пункти з Молдовою.
Російська армія упродовж ночі та дня 19 грудня масовано били по мосту в Маяках, застосувавши 15 дронів-камікадзе та балістичну ракету.
У зв’язку з припиненням руху автотрасою «Одеса — Рені» Державна митна служба порекомендувала громадянам і перевізникам користуватися альтернативними пунктами пропуску на кордоні з Молдовою.
Крім того, з 20 грудня «Укрзалізниця» призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва.
