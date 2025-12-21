 Маяки на Одещині: обмеження руху буде скасовано

Клуб

Обмеження руху по трасі в Маяках на Одещині знято, — Нацполіція

Фото мосту з Telegram-каналу народного депутата Олексія ГончаренкаФото мосту з Telegram-каналу народного депутата Олексія Гончаренка

У селі Маяки на Одещині зняли обмеження руху транспорту в обох напрямках на автодорозі М-15 Одеса — Рені (на місто Бухарест).

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

— Міст у Маяках на автодорозі М-15 зараз у всіх на слуху. Ворог прицільно атакує його дронами й балістикою. Лише за сьогодні — кілька ударів. Але відрізати Бессарабію від решти Одещини та інших регіонів їм не вдасться, — заявляв напередодні голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

А 21 грудня вже стало відомо про те, що рух трасою відновили.

Нагадаємо, що рух мостом на трасі М-15 «Одеса–Рені» у селі Маяки був перекритий через пошкодження внаслідок обстрілів. Через це вантажний транспорт перенаправляють через інші пропускні пункти з Молдовою.

Російська армія упродовж ночі та дня 19 грудня масовано били по мосту в Маяках, застосувавши 15 дронів-камікадзе та балістичну ракету.

У зв’язку з припиненням руху автотрасою «Одеса — Рені» Державна митна служба порекомендувала громадянам і перевізникам користуватися альтернативними пунктами пропуску на кордоні з Молдовою.

Крім того, з 20 грудня «Укрзалізниця» призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва.

