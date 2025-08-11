Сєнкевич розповів, чому ліквідація районних адміністрацій відкладається на «після війни»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич хоче отримати нову структуру мерії до осені, фото МикВісті

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що поки не планує реорганізовувати районні адміністрації міста, як анонсував раніше, коли кілька місяців тому представляв структуру виконавчих органів, розроблену за рекомендаціями Ernst&Young.

Під час презентації проєкту рішення про реорганізацію структури виконавчих органів Миколаївської міської ради, яка відбулась 7 серпня, виявилось, що чотири адміністрації районів міста залишаться розпорядниками бюджетних коштів та збережуть частину своїх повноважень, пишуть «МикВісті».

Раніше ми проаналізували запропонований проєкт рішення, який передбачає ліквідацію двох департаментів: антикорупційного — приєднується до виконкому, енергетичного — до Управління капітального будівництва (УКС), створення трьох нових підрозділів: служби внутрішнього аудиту, інспекції з благоустрою та відділу закупівель, а також масове перейменування: наприклад, ЖКГ — «міське господарство», департамент економіки — «стратегічного розвитку та інвестицій», відділ кадрів — «відділ персоналу». Загалом і кількість розпорядників коштів з 21 планують зменшити до 15, хоча раніше йшла мова про їх скорочення до 9.

Під час обговорення проекта рішення, депутат від «Європейської солідарності» Олена Кісельова звернула увагу на те, що у запропонованому документі адміністрації районів залишаються самостійними структурними одиницями і не перестануть бути розпорядниками коштів. Передбачалось, що вони більше не займатимуться прибиранням вулиць, ремонтами у приватному секторі чи ліквідацією звалищ. Ці функції мали перейти на рівень департаментів.

Тоді голови адміністрацій відреагували відкрито: свої побоювання висловили Олександр Береза та Ганна Ременнікова. Обидва є депутатами міськради від промерської фракції «Пропозиція» та водночас очолюють Центральний та Інгульський райони міста.

— Я пам’ятаю, що під час попередніх обговорень і зауважень було анонсовано, що адміністрації мають бути реорганізовані, але зараз бачу, що вони залишаються і в статусі виконавчих органів, і зі статусом юридичної особи, і, головне, вони залишаються зі статусом бюджетного розпорядника. Чому відбулась зміна концепції? Оскільки я пам’ятаю, якщо ми беремо за основу зауваження та аудиторські висновки, то там була більш радикальна концепція зміни. Може щось відбулось, що ми маємо знати?, - запитала депутат Олена Кісельова.

Проект оновленої структури виконавчих органів Миколаївської міської ради, який представили депутатам 7 серпня, скриншот МикВісті онлайн-трансляції міськради

На це міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відповів, що повноваження та роль адміністрацій районів сьогодні надто важливі, особливо в умовах війни, а тому було прийняте рішення повернутися до питання їхньої реорганізації після війни. Зазначимо, що раніше мер Миколаєва анонсував реорганізацію адміністрацій районів на 2026 рік як другий етап реформи структури, тепер де мова йде про післявоєнний період.

— Сьогодні на адміністраціях зав’язано дуже багато роботи, пов’язаної в тому числі з ліквідацією наслідків прильотів та війни. Ми не можемо зараз прийняти суперкардинальні зміни, тому що нова структура може просто не функціонувати. Тому ми вирішили робити це поетапно. І як я і анонсував, що першим етапом ми поки що частково реформуємо адміністрації, а далі, коли структура зміниться у всіх інших, потім уже будемо реформувати і їх. І мабуть це буде після війни. Тому що сьогодні такий структурний підрозділ, як адміністрація, виконує багато функцій. У тому числі, виїжджає одразу після прильотів, установлює намет, інформує жителів, допомагає в проведення оцінок зруйнованості, їхній господарсьий відділ допомагає з видачею гуманітарної допомоги, плівки, різних предметів допомоги, координує роботу державного архітектурного контролю щодо внесення даних в державний реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Більш того, мобілізаційні заходи: сьогодні переймаємо велику кількість повноважень ТЦК, в тому числі по оповіщенню щодо мобілізації військовозобов’язаних. І сьогодні просто так ліквідувати їх ми просто фізично не можемо. Тому вирішили зробити це другим етапом. А зараз поки що — реформування усіх інших структур, реформування яких не є таким ризикованим, - сказав Олександр Сєнкевич.

Однак, все ж частину повноважень адміністрації районів міста втратять на першому етапі реформи. Зокрема, як пояснив керуючий справами виконкому Андрій Волков, служба у справах дітей при районних адміністраціях стане структурним підрозділом управління Служба у справах дітей Миколаївської міської ради.

Також функції прибирання зелених зон уже перейшли від адміністрацій до комунального підприємства «Миколаївські Парки», яке отримало в підпорядкування усі зелені зони Миколаєва.

— Раніше було таке, що Департамент ЖКГ відіграє тендери на утримання зелених зон, окремих парків та скверів, окремо адміністрація района проводила свої тендери. Зараз визначається єдиний балансоутримувач усіх зелених зон в Миколаєві — КП «Парки». Ця функція від адміністрацій уже перейшла на КП. І КП в принципі до кінця цього року будуть утримувати усі райони, окрім Інгульського. Задача була така: вони збільшують кількість працівників, техніки. Але на ті райони, де немає — вони оголошують торги, і виходять компанії, то листя косять, то ще щось цікаве роблять. І ми від цього звільняємось. І переходимо на балансоутримувача зелених зон КП Парки, - пояснив Олександр Сєнкевич.

Що стосується прибирання стихійних звалищ, за які також відповідали районні адміністрації, то ці функції переходять до комунального підприємства «Миколаївкомунтранс».

– У нас є підприємство — це Миколаївкомунтранс, яке відповідає за вивезення ТПВ у місті. Також воно відповідає за прибирання майданчиків біля сміттєвих баків, вивезення крупногабаритного сміття великими контейнерами «лодками». Тому було прийняте рішення, що за всі побутові відходи, вивезення і прибирання біля майданчиків відповідає єдине підприємство — «Миколаївкомунтранс». Яке відповідає за збір, вивезення, переробку і захоронення, - сказав Олександр Сєнкевич.

При цьому, мер заявив, що адміністрації поки що залишаються замовниками робіт з, ремонту доріг у приватному секторі, хоча раніше він анонсував передачу цих повноважень на «ЕЛУ Автодоріг»

— На даний момент ми нічого не змінювали у цьому напрямку. Це залишається за адміністраціями: проектування, ремонт і будівництво доріг у приватному секторі і внутрішньоквартальних проїзди, - сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, проєкти рішень міськради Миколаєва про впорядкування структури виконавчих органів, ліквідацію, злиття та перейменування підрозділів — це лише перший крок для повної реформи мерії Миколаєва. Питання, зокрема, про введення додаткової посади заступника міського голови з питань цифровізації та урізання повноважень адміністрацій районів, які поки що залишаються розпорядниками бюджетних коштів, планується на наступному етапі.

За планом міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, якщо сесія міськради 28 серпня ухвалить запропоновані рішення про затвердження та впорядкування структури, то до кінця року мають впровадити усі зміни, у тому числі об’єднання, ліквідації, перереєстрації структурних підрозділів.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання. На сьогодні уже створено підрозділ внутрішнього аудиту, відбулося об’єднання департаментів, а також підготовлено нові регламенти для роботи оновлених органів.

Раніше повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати керівні посади у виконавчих органах міськради.

