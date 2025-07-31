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Реформа Сєнкевича: Мер хоче затвердити нову структуру міськради Миколаєва до кінця літа

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич хоче отримати нову структуру мерії до осені, фото МикВістіМер Миколаєва Олександр Сєнкевич хоче отримати нову структуру мерії до осені, фото МикВісті

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич сподівається, що оновлена структура виконавчих органів міськради буде затверджена до кінця літа. 

Про це він заявив, звітуючи про роботу у першому півріччі 2025 року, пишуть «МикВісті».

За словами міського голови, зміни в структурі розробляли на основі аудиту, проведеного компанією «Ernst&Young». Уже створено підрозділ внутрішнього аудиту, відбулося об’єднання департаментів, а також підготовлено нові регламенти для роботи оновлених органів.

— Структуру міської ради у нас трансформується за результатами аудиту Ernst&Young, проведено внутрішній аудит. Відбувається об’єднання департаментів. Рішення ми плануємо винести на сесію до кінця літа. Я сподіваюсь, ми зможемо вже його занести без спорів серед депутатського корпусу і так далі. Тому що рішення, як завжди, не всіх влаштовує, всі мають думку щодо цього. Але я думаю, що завдяки експертизі «Ernst&Young» ми допрацювали. Тому що окрім «квадратиків», про які ми з вами спілкувалися, потрібно було ще допрацювати велику кількість внутрішніх документів, які регламентують порядок роботи новостворених органів, об'єднаних органів і так далі. Ця робота вже зроблена, вона повинна прийти в процедуру погодження і буде винесена на сесію, — сказав Олександр Сєнкевич. 

Поки що проєкт проходить внутрішню процедуру погодження, пояснив він.

Що пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання. 

Проект нової структури виконавчих органів влади Миколаєва, скриншот з презентації міського головиПроект нової структури виконавчих органів влади Миколаєва, представлений у квітні 2025р., скриншот з презентації міського голови

При цьому, проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів. На це публічно відреагували очільники двох районів, які також є депутатами: Олександр Береза та Ганна Ременнікова

У той же час, повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати посади у виконавчих органах міськради. 

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