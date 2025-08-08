«Це стартовий постріл пістолета», — Сєнкевич розказав, як буде проходити реформа структури мерії Миколаєва

Олександр Сєнкевич назвав стартовим пострілом пістолета перші зміни в структурі мерії Миколаєва, колаж з архівних фото "МикВісті"

Проєкти рішень міськради Миколаєва про впорядкування структури виконавчих органів, ліквідацію, злиття та перейменування підрозділів — це лише перший крок для повної реформи мерії Миколаєва. Питання, зокрема, про введення додаткової посади заступника міського голови з питань цифровізації та урізання повноважень адміністрацій районів, які поки що залишаються розпорядниками бюджетних коштів, планується на наступному етапі.

Про це вчора, 7 серпня, під час презентації проектів рішень для депутатів міськради розказав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, пишуть «МикВісті».

Раніше ми проаналізували запропонований проект рішення, який передбачає ліквідацію двох департаментів: антикорупційного — приєднується до виконкому, енергетичного — до Управління капітального будівництва (УКС), створення трьох нових підрозділів: служби внутрішнього аудиту, інспекції з благоустрою та відділу закупівель, а також масове перейменування: наприклад, ЖКГ — «міське господарство», департамент економіки — «стратегічного розвитку та інвестицій», відділ кадрів — «відділ персоналу».

— Ми з вами знаходимось в перехідному періоді. І зараз ці два рішення для нас фактично є таким стартовим пострілом пістолета для зміни структури… Фактично наша робота над структурою, це нарешті йде перший гігантський крок… Далі у нас ще велика робота. В першу чергу, положення про виконавчі органи, де буди прописано по кожному управлінню, департаменту і відділу. Перший великий крок для цього — ми приймаємо ці два рішення, - сказав Олександр Сєнкевич.

За його планом, якщо сесія міськради 28 серпня ухвалить запропоновані рішення про затвердження та впорядкування структури, то до кінця року мають впровадити усі зміни, у тому числі об’єднання, ліквідації, перереєстрації структурних підрозділів.

— Далі ми отримаємо доступ для розробки і затвердження посадових інструкцій кожного підрозділу, положень про підрозділи, які ми також будемо затверджувати сесією міськради. І після цього ми вже вийдемо на фінальну кількість працівників і зможемо це затвердити, - сказав Олександр Сєнкевич.

Відповідаючи на питання депутатів щодо того, як зміниться кількість працівників, міський голова сказав, що поки що неможливо сказати цифри, але, запевняє він, вона точно зменшиться.

— Я пропоную до цього повернутися під час розгляду бюджету на наступний рік, у тому числі планування коштів для забезпечення зарплат, і тоді уже затвердити це питання і чисельну кількість. Вона 100% зменшиться, я не можу зараз назвати ні відсотки, ні кількість. Але ми уже будемо бачити функціонал по кожному підрозділу, порахувати і разом затвердити… Ми підійшли до зменшення кількості головних розпорядників, укрупнення закупівельників, централізацію функцій окремих напрямків. Далі ми будемо бачити ефективність роботи. Логічно, що коли ми визначаємось з повноваженнями кожного органу і кожного підрозділу, уже визначити в людино-годинах роботу цього підрозділу. І так буде легше її контролювати, і розуміти, чи одна людина працює 2 години і потім іде додому пити чай, чи вона працює 8 годин, і тоді кількість людей, які там працюють і п’ють чай, можна зменшити. Ми підійшли до того, що процедури і процеси у міськради повинні бути прозорими, зрозумілими. І ці робочі листи мають в майбутньому стати, щоб усі миколаївці бачили, чим займається конкретна людина в конкретному підрозділі, - сказав Олександр Сєнкевич.

Що стосується відсутності у проекті рішення про нову структуру пункту щодо створення ще однієї посади заступника міського голови з питань цифровізації, яка передбачена у представленій оновленій структурі, на нараді прозвучало, що хоч і віцемери входять до структури виконавчих органів, однак затвердження їхнього кількісного та якісного складу — це окреме рішення Миколаївської міської ради.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання. На сьогодні уже створено підрозділ внутрішнього аудиту, відбулося об’єднання департаментів, а також підготовлено нові регламенти для роботи оновлених органів.

Раніше повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати керівні посади у виконавчих органах міськради.

