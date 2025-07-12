«На кожен товар є свій покупець»: в Миколаївській міськраді пояснили, як продаватимуть «занедбане» майно

Приміщення, які виставили на аукціон. Фото з сайту zakupivli.pro

Заступниця начальника управління комунального майна Миколаївської міської ради Тетяна Дмитрова розповіла, що у разі, якщо об’єкти комунальної власності не вдасться приватизувати з першої спроби, стартову ціну знижуватимуть на 50%.

Про це йдеться в статті МикВісті «Масштабна приватизація в Миколаєві: що стоїть за планами міської влади продати понад 100 об’єктів і чому це рішення варте уваги».

Як відомо, Миколаївська міська рада з третьої спроби затвердила рішення про майбутню приватизацію понад 100 об’єктів комунальної власності. Загальна стартова вартість майна – понад 51 мільйон гривень. Аналіз об’єктів показав, що частина майна перебуває у занедбаному стані. Це визнають і в Управлінні комунального майна. Тож існує ризик, що деякі об’єкти не вдасться продати з першого разу.

– Ми не гадаємо на кавовій гущі. На кожен товар є свій покупець. Якщо не продамо з першої спроби, будемо знижувати стартову ціну на 50%, як це передбачає закон. І пробувати ще, — запевняє Тетяна Дмитрова.

Серед об'єктів на приватизацію є й колишнє відділення пошти, фото з сайту Е-тендер Серед об'єктів на приватизацію є й колишнє відділення пошти, фото з сайту Е-тендер

Як відомо, перші аукціони з продажу комунального майна заплановані вже на 15 липня — на торги виставлено вісім об'єктів. Незабаром до цього переліку можуть додатися ще один-два лоти, якщо вдасться оперативно оформити всі необхідні документи, додає Тетяна Дмитрова.

Нагадаємо, що в травні міськрада затвердила перелік із 114 об’єктів комунального майна, які підлягають приватизації. Цей перелік був ухвалений з другої спроби. За проєктом рішення, кошти від продажу планують спрямувати на посилення обороноздатності Миколаєва та області.

До вже затвердженого списку увійшли: