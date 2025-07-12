Масштабна приватизація в Миколаєві: що стоїть за планами міської влади продати понад 100 об’єктів і чому це рішення варте уваги

Миколаївська міська рада з третьої спроби затвердила рішення про майбутню приватизацію понад 100 об’єктів комунальної власності. Загальна стартова вартість майна – понад 51 мільйон гривень.

Журналісти «МикВісті» ретельно вивчили цей список, щоб розібратись - чому приватизацію проводять саме зараз, за якими правилами та як місто планує забезпечити прозорість процесу. Серед об’єктів знайшлися як занедбані будівлі, так і пам’ятки архітектури та вже орендовані приміщення. Про те, що саме за об’єкти планує продати місто, хто планує подаватися на аукціон і хто його проводитиме - у матеріалі.

Чому саме зараз?

Остаточне рішення про приватизацію – виключно компетенція депутатів міської ради, пояснює у коментарі заступниця начальника міського управління комунального майна Тетяна Дмитрова. І хоча це третя спроба проголосувати за такий крок - вперше ця ідея виникла у квітні 2025 року, цього разу за проєкт таки змогли проголосувати.

– Чому саме зараз? По-перше, у нас немає ПДФО (в рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планував спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет, – прим.), по-друге, брак коштів. Не вистачає ні на що. По-третє, багато майна перебуває у занепаді і є тягарем для балансоутримувачів. А ще – це потенційні інвестори та робочі місця, — пояснює посадовиця.

До того ж, зазначає вона, всі отримані кошти спрямують на підтримку Збройних сил України.

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Як формувався перелік об’єктів?

Список сформували комунальні організації на підставі доручення першого заступника Миколаївського міського голови Віталія Лукова. Інформацію про «непотрібні» об’єкти збирали по усьому місту.

– На виконання доручення, управління комунального майна звернулося до всіх комунальних підприємств, установ та організацій із відповідними запитами. На підставі отриманих листів, довідок та іншої інформації ми отримали пропозиції, з яких і сформували перелік об’єктів під приватизацію. Це об’єкти, що перебувають в оренді, але не використовуються комунальними закладами, а також майно, яке раніше використовувалося, але зараз у ньому немає потреби, – пояснила Тетяна Дмитрова.

Що з архітектурною спадщиною?

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Під час вивчення списку, окрему увагу журналістів привернули об’єкти, які мають архітектурну цінність. Йдеться про архітектурні пам’ятки, збудовані до 1917 року, зокрема, на вулицях: Екіпажна, 4/2, Олексія Вадатурського, 15/1, та Маріупольська, 11/5. За словами представниці управління, приватизація усіх з них погоджена з відповідальним управлінням - охорони культурної спадщини.

– Потенційні покупці цих об’єктів мають укласти охоронний договір, а будь-які ремонтні чи реставраційні роботи мають погоджуватися з обласним управлінням охорони культурної спадщини. Інакше договір купівлі-продажу укладений не буде, — наголошує Тетяна Дмитрова.

Що, якщо об’єкти не продадуться?

Аналіз об’єктів також показав, що частина майна перебуває у занедбаному стані. Це визнають і в Управлінні комунального майна. Тож існує ризик, що деякі об’єкти не вдасться продати з першого разу.

– Ми не гадаємо на кавовій гущі. На кожен товар є свій покупець. Якщо не продамо з першої спроби, будемо знижувати стартову ціну на 50%, як це передбачає закон. І пробувати ще, — запевняє Тетяна Дмитрова.

Серед об'єктів на приватизацію є й колишнє відділення пошти, фото з сайту Е-тендер Серед об'єктів на приватизацію є й колишнє відділення пошти, фото з сайту Е-тендер

Як відбуватиметься аукціон?

Приватизація проводитиметься через електронну торгову систему Prozorro.Продажі. Управління комунального майна лише виставляє об’єкти на затверджених платформах, яких нині понад 40, а далі — процесом керує система.

– Ми отримуємо протокол електронного аукціону, перевіряємо покупців згідно з законом — чи не пов’язані з державою-агресором, хто кінцеві бенефіціари. І тільки після цього укладаємо договір. Усе — у межах 25 днів після аукціону, як того вимагає закон, — пояснює представниця управління.

Крім того, перші перегляди об’єктів від зацікавених покупців вже відбулись.

– Вчора (10 липня, – прим.) ми показали майно трьом потенційним покупцям, сьогодні (11 липня, – прим.) — ще кілька дзвінків. Є інтерес. Наприклад, багатьох цікавить об’єкт на вулиці Спаській, 52/14 (нежитлове приміщення розташоване на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку, – прим.) Це дуже, такий цікавий об'єкт, але коли заходять всередину і бачать, що туди треба вкласти 50 мільйонів гривень – якось ентузіазм спадає, скажімо так, бачимо по очах. А там як буде – подивимося. Ми, як організатори цього аукціону, показуємо цей об'єкт. Тобто, ми не впливаємо на думку цих потенційних покупців. Наша задача – відкритита закрити об'єкт. Люди дивляться самі, іноді приходять двічі з будівельниками своїми. Але управління не впливає на їхню думку ніяким чином, — розповідає посадовиця.

Стан будівлі за адресою Спаська, 52/14, фото з сайту Е-тендер Стан будівлі за адресою Спаська, 52/14, фото з сайту Е-тендер

До переліку приватизації потрапили й об’єкти, які наразі вже перебувають в оренді. Одна з орендарок, Катерина Майдан, розповідала в коментарі “МикВісті”, що приміщення, яке вона орендує, використовується як магазин продовольчих товарів. Крім того, вона планує брати участь у торгах.

– Наскільки я знаю, договір оренди зберігається до закінчення терміну. І навіть якщо буде викуп приміщення іншими, то за мною зберігається право оренди. Здається, у 2023 році я уклала договір, тому до 2028 року залишаюсь. Міська рада надіслала мені офіційного листа, що об'єкт виставляється на продаж, і я можу бути учасницею аукціону. Планую брати участь, — ділиться вона.

«Ми не хочемо просто здихатися від цього майна»

Тетяна Дмитрова зазначає, що комунальні об'єкти вже з'явилися в оголошеннях рієлторів, але це, на її думку, лише сприяє процесу.

– Деякі рієлтори з різних майданчиків викладають наше майно. І це для нас дуже добре. Вони фактично безкоштовно займаються рекламою нашого майна — і це тішить, бо наші можливості обмежені. Ми можемо розмістити інформацію лише на сайті міської ради і в системі Прозорро.Продажі. Все інше зазвичай робиться за гроші. Але якщо є зацікавленість, і хтось бере участь у процесі — це цілком нормально. Наша задача, як можна більше коштів отримати від приватизації, а не просто здихатися від цього майна. У кожного — свої інтереси: хтось заробляє, а хтось поповнює міську казну, – додала вона нам у коментарі.

Найдорожчий лот – адміністративно-побутова будівля по вул. 9 Слобідська, фото з сайту zakupivli.pro Найдорожчий лот – адміністративно-побутова будівля по вул. 9 Слобідська, фото з сайту zakupivli.pro Найдорожчий лот – адміністративно-побутова будівля по вул. 9 Слобідська, фото з сайту zakupivli.pro

Перші аукціони з продажу комунального майна заплановані вже на 15 липня — на торги виставлено вісім об'єктів. Незабаром до цього переліку можуть додатися ще один-два лоти, якщо вдасться оперативно оформити всі необхідні документи, додає Тетяна Дмитрова.

Нагадаємо, що в травні міськрада затвердила перелік із 114 об’єктів комунального майна, які підлягають приватизації. Цей перелік був ухвалений з другої спроби. За проєктом рішення, кошти від продажу планують спрямувати на посилення обороноздатності Миколаєва та області.

До вже затвердженого списку увійшли: