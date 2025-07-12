Масштабна приватизація в Миколаєві: що стоїть за планами міської влади продати понад 100 об’єктів і чому це рішення варте уваги
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- Анна Гакман
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12:14, 12 липня, 2025
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Миколаївська міська рада з третьої спроби затвердила рішення про майбутню приватизацію понад 100 об’єктів комунальної власності. Загальна стартова вартість майна – понад 51 мільйон гривень.
Журналісти «МикВісті» ретельно вивчили цей список, щоб розібратись - чому приватизацію проводять саме зараз, за якими правилами та як місто планує забезпечити прозорість процесу. Серед об’єктів знайшлися як занедбані будівлі, так і пам’ятки архітектури та вже орендовані приміщення. Про те, що саме за об’єкти планує продати місто, хто планує подаватися на аукціон і хто його проводитиме - у матеріалі.
Чому саме зараз?
Остаточне рішення про приватизацію – виключно компетенція депутатів міської ради, пояснює у коментарі заступниця начальника міського управління комунального майна Тетяна Дмитрова. І хоча це третя спроба проголосувати за такий крок - вперше ця ідея виникла у квітні 2025 року, цього разу за проєкт таки змогли проголосувати.
– Чому саме зараз? По-перше, у нас немає ПДФО (в рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планував спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет, – прим.), по-друге, брак коштів. Не вистачає ні на що. По-третє, багато майна перебуває у занепаді і є тягарем для балансоутримувачів. А ще – це потенційні інвестори та робочі місця, — пояснює посадовиця.
До того ж, зазначає вона, всі отримані кошти спрямують на підтримку Збройних сил України.
Як формувався перелік об’єктів?
Список сформували комунальні організації на підставі доручення першого заступника Миколаївського міського голови Віталія Лукова. Інформацію про «непотрібні» об’єкти збирали по усьому місту.
– На виконання доручення, управління комунального майна звернулося до всіх комунальних підприємств, установ та організацій із відповідними запитами. На підставі отриманих листів, довідок та іншої інформації ми отримали пропозиції, з яких і сформували перелік об’єктів під приватизацію. Це об’єкти, що перебувають в оренді, але не використовуються комунальними закладами, а також майно, яке раніше використовувалося, але зараз у ньому немає потреби, – пояснила Тетяна Дмитрова.
Що з архітектурною спадщиною?
Під час вивчення списку, окрему увагу журналістів привернули об’єкти, які мають архітектурну цінність. Йдеться про архітектурні пам’ятки, збудовані до 1917 року, зокрема, на вулицях: Екіпажна, 4/2, Олексія Вадатурського, 15/1, та Маріупольська, 11/5. За словами представниці управління, приватизація усіх з них погоджена з відповідальним управлінням - охорони культурної спадщини.
– Потенційні покупці цих об’єктів мають укласти охоронний договір, а будь-які ремонтні чи реставраційні роботи мають погоджуватися з обласним управлінням охорони культурної спадщини. Інакше договір купівлі-продажу укладений не буде, — наголошує Тетяна Дмитрова.
Що, якщо об’єкти не продадуться?
Аналіз об’єктів також показав, що частина майна перебуває у занедбаному стані. Це визнають і в Управлінні комунального майна. Тож існує ризик, що деякі об’єкти не вдасться продати з першого разу.
– Ми не гадаємо на кавовій гущі. На кожен товар є свій покупець. Якщо не продамо з першої спроби, будемо знижувати стартову ціну на 50%, як це передбачає закон. І пробувати ще, — запевняє Тетяна Дмитрова.
Як відбуватиметься аукціон?
Приватизація проводитиметься через електронну торгову систему Prozorro.Продажі. Управління комунального майна лише виставляє об’єкти на затверджених платформах, яких нині понад 40, а далі — процесом керує система.
– Ми отримуємо протокол електронного аукціону, перевіряємо покупців згідно з законом — чи не пов’язані з державою-агресором, хто кінцеві бенефіціари. І тільки після цього укладаємо договір. Усе — у межах 25 днів після аукціону, як того вимагає закон, — пояснює представниця управління.
Крім того, перші перегляди об’єктів від зацікавених покупців вже відбулись.
– Вчора (10 липня, – прим.) ми показали майно трьом потенційним покупцям, сьогодні (11 липня, – прим.) — ще кілька дзвінків. Є інтерес. Наприклад, багатьох цікавить об’єкт на вулиці Спаській, 52/14 (нежитлове приміщення розташоване на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку, – прим.) Це дуже, такий цікавий об'єкт, але коли заходять всередину і бачать, що туди треба вкласти 50 мільйонів гривень – якось ентузіазм спадає, скажімо так, бачимо по очах. А там як буде – подивимося. Ми, як організатори цього аукціону, показуємо цей об'єкт. Тобто, ми не впливаємо на думку цих потенційних покупців. Наша задача – відкритита закрити об'єкт. Люди дивляться самі, іноді приходять двічі з будівельниками своїми. Але управління не впливає на їхню думку ніяким чином, — розповідає посадовиця.
До переліку приватизації потрапили й об’єкти, які наразі вже перебувають в оренді. Одна з орендарок, Катерина Майдан, розповідала в коментарі “МикВісті”, що приміщення, яке вона орендує, використовується як магазин продовольчих товарів. Крім того, вона планує брати участь у торгах.
– Наскільки я знаю, договір оренди зберігається до закінчення терміну. І навіть якщо буде викуп приміщення іншими, то за мною зберігається право оренди. Здається, у 2023 році я уклала договір, тому до 2028 року залишаюсь. Міська рада надіслала мені офіційного листа, що об'єкт виставляється на продаж, і я можу бути учасницею аукціону. Планую брати участь, — ділиться вона.
«Ми не хочемо просто здихатися від цього майна»
Тетяна Дмитрова зазначає, що комунальні об'єкти вже з'явилися в оголошеннях рієлторів, але це, на її думку, лише сприяє процесу.
– Деякі рієлтори з різних майданчиків викладають наше майно. І це для нас дуже добре. Вони фактично безкоштовно займаються рекламою нашого майна — і це тішить, бо наші можливості обмежені. Ми можемо розмістити інформацію лише на сайті міської ради і в системі Прозорро.Продажі. Все інше зазвичай робиться за гроші. Але якщо є зацікавленість, і хтось бере участь у процесі — це цілком нормально. Наша задача, як можна більше коштів отримати від приватизації, а не просто здихатися від цього майна. У кожного — свої інтереси: хтось заробляє, а хтось поповнює міську казну, – додала вона нам у коментарі.
Перші аукціони з продажу комунального майна заплановані вже на 15 липня — на торги виставлено вісім об'єктів. Незабаром до цього переліку можуть додатися ще один-два лоти, якщо вдасться оперативно оформити всі необхідні документи, додає Тетяна Дмитрова.
Нагадаємо, що в травні міськрада затвердила перелік із 114 об’єктів комунального майна, які підлягають приватизації. Цей перелік був ухвалений з другої спроби. За проєктом рішення, кошти від продажу планують спрямувати на посилення обороноздатності Миколаєва та області.
До вже затвердженого списку увійшли:
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46 об’єктів комунального майна, які не використовуються;
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65 об’єктів, де є орендарі (їх продаватимуть зі збереженням чинних договорів оренди);
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2 об’єкти з невід’ємними поліпшеннями, за які орендарям мають компенсувати витрати;
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1 об’єкт незавершеного будівництва зі стартовою ціною 2 мільйона гривень.
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