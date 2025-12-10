З громадою воєдино: У Миколаєві пройшла правозахисна конференція до Міжнародного дня прав людини

У Миколаєві пройшла правозахисна конференція до Міжнародного дня прав людини. Фото: МикВісті

У Миколаєві 10 грудня пройшла правозахисна конференція «Незламний південь – Миколаївщина та Херсонщина», присвячена Міжнародному дню прав людини. У центрі уваги були ключові проблеми й виклики, з якими наразі стикаються незахищені категорії населення Миколаївської та Херсонської областей.

На заході побувала журналістка «МикВісті».

Під час онлайн-включення зі вступним словом до областей України звернувся Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що на сьогодні українці перебувають у стані постійного виснаження та розчарувань — як через трагедії та виклики, спричинені повномасштабним вторгненням Росії, так і через внутрішні проблеми у державі, зокрема некомпетентність та корупцію. Але попри це все вони продовжують боротися за справедливість та власну свободу, а тому їхній приклад надихає.

Фото: МикВісті

Фото: МикВісті

З вітальним словом виступив і ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонід Клименко. Він зазначив, що, як і для його вишу, так і для системи освіти України наразі надважливо зробити усе можливе, аби забезпечити молодь правом на якісну освіту.

— Ви бачите, за сьогоднішніх умов зникає світло, з ним — тепло, зупиняються тролейбуси, не працює інтернет, не працюють комп’ютери. Але молодь не може чекати роками, коли закінчиться війна. Проходить їхнє життя, проходять найкращі роки юності, тому ми повинні дати їм можливість навчатися, громадського життя, соціалізації та відпочинку, спортивних змагань. На сьогодні важливо розвивати інклюзивну освіту, адже багато людей потребують додаткової уваги, — наголосив ректор.

Леонід Клименко. Фото: МикВісті

Директорка Департаменту соціального розвитку Херсонської ОВА Олена Міхєєва подякувала Миколаєву за допомогу внутрішньо переміщеним жителям Херсонщини та сприяння у поверненні дітей із тимчасово окупованих територій. За її словами, з регіону вимушено переїхали понад 307 тисяч людей.

— Миколаївщина — це одна з тих областей, яка прийняла до себе найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб з перших днів повномасштабного вторгнення, — зазначила вона.

Олена Міхєєва. Фото: МикВісті

Олена Міхєєва також наголосила, що найбільшими проблемами регіону сьогодні залишаються логістика, обмежений доступ до людей у «червоних зонах» та забезпечення роботи критичної інфраструктури. Так, нещодавнім найважчим ударом для регіону стала призупинення роботи Херсонської ТЕЦ після постійних російських обстрілів. Через це без тепла залишилися 470 будинків — це понад 40,5 тисячі абонентів.

Фото: МикВісті

Олена Каплій. Фото: МикВісті

Доцент кафедри юридичного факультету ЧНУ імені Петра Могили та голова ради ВПО Миколаївської області Олена Каплій детально розповіла про основні проблеми та виклики внутрішньо переміщених осіб. Вона підкреслила важливість розвитку рад ВПО у громадах та включення їхніх інтересів у місцеві програми та статути.

Так, особливо гострим все ще залишається питання забезпечення переміщених осіб житлом. Фонд тимчасового житла та модульні містечка все ще перебувають у процесі формування і розбудови, і тому ради ВПО можуть відіграти ключову роль у моніторингу цього процесу.

Окрім цього, за словами Олени Каплій, у Миколаєві почастішали випадки дискримінації щодо внутрішньо переміщених осіб: наразі відомо про щонайменше п’ять інцидентів, коли невідомі навмисно пошкоджували автомобілі з херсонськими номерами. Ця дискримінація проявляється під час працевлаштування. Проблемою значною є і те, що багато внутрішньо переміщених осіб не знають про власні права та нові доступні пільги чи програми підтримки.

Фото: МикВісті

Артем Кривцов. Фото: МикВісті

Член Експертної ради при представнику Уповноваженого в Миколаївській області Артем Кривцов наголосив на потребі масштабної соціально-психологічної та правової підтримки військових. Особливо гостро стоїть проблема ейджизму щодо молодих ветеранів. За його словами були вже інциденти, коли ветеранам не видавали виграні у конкурсі відзнаки, лише через те, що військовий ще «надто юний і краще ще піде попрацює».

— Вік ветерана війни в Миколаївській області вже сягнув відмітки 18 років… Це картина дуже непроста… А у нас звикли, що ветерани військової служби — це від 50 років, — сказав він.

Артем Кривцов також нагадав, що в Миколаєві досі не запровадили посаду консультанта з молодіжної політики при Миколаївській міськраді, хоча закон прямо передбачає таку посаду.

— Мені прикро, що ані в місті Миколаєві, ані в області досі немає консультанта з питань молоді, — підкреслив він.

Фото: МикВісті

Про захист прав дітей розповів представник БФ «СОС Дитячі Містечка» Іван Бондарчук. Він наголосив, що відповідальність за безпеку дітей лежить не лише на соціальних службах, а й на суспільстві загалом — сусідах, освітянах, поліції. Він також підкреслив, що для регіону зараз надважливо навчити суспільство правильній комунікації з родинами ветеранів, загиблих і зниклих безвісти військових.

Іван Бондарчук. Фото: МикВісті

Фото: МикВісті

Начальниця служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко додала, що у місті кількість випадків жорстокого поводження з дітьми зросла вдвічі: з 53 у 2021 році до 124 у 2024-му.

— Це пов’язано передусім зі значно погіршеним психологічним, психічним та матеріальним станом. На жаль, ті, у кого стрижень слабший, починають «падати». І «падати», до речі, за допомогою доступних наркотиків, — додала вона.

Юлія Кравченко. Фото: МикВісті

У підсумку учасники конференції, серед яких і Спартак Гукасаян — представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області, наголосили на ключових викликах та проблемних питаннях у сфері захисту прав людини на Миколаївщині та Херсонщині. Вони підкреслили, що подолання будь-яких проблем потребує консолідованої співпраці громади, правозахисних інституцій та органів влади.

Спартак Гукасаян. Фото: МикВісті

Фото: МикВісті

Фото: МикВісті

Фото: МикВісті

Фото: МикВісті

Фото: МикВісті

Фото: МикВісті

