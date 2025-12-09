Лубінець: Росія планує організувати серію фейкових протестів у містах України, зокрема і у Миколаєві
18:03, 09 грудня, 2025
Російські спецслужби планують організувати в Україні серію фейкових акцій під умовною назвою «Проти війни», аби дестабілізувати ситуацію всередині держави та посилити тиск на її керівництво щодо перебігу мирних переговорів. Такі «мирні протести» готують одразу у кількох містах: Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві та Києві.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Телеграм-каналі
За його словами, до акцій за гроші планують залучати переважно жінок, у тому числі матерів військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Такий підхід має нібито задати потрібний емоційний фон, привернути увагу медіа і викликати широкий суспільний резонанс. Кремль розраховує, що це посилить тиск на українську владу у контексті можливих мирних переговорів між Україною, Росією та США.
«Ми маємо чітко усвідомлювати: Росія й надалі намагатиметься бити по найчутливішому — довірі, єдності, родинах наших Захисників та Захисниць. Саме тому важливо зберігати пильність і не дозволити ворогу використати людську трагедію як інструмент інформаційної війни проти України,» — наголосив він.
Нагадаємо, раніше колишній прем’єр-міністр Росії Сергій Степашин заявив, що у перспективі Миколаївська та Одеська області можуть «на добровільній основі» увійти до складу РФ.
