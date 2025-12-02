  • вівторок

Пожежі на Миколаївщині: горіли будинки, гараж, авто й інверторний акумулятор

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Минулої доби, 1 грудня, на Миколаївщині рятувальники мали чимало викликів — упродовж дня у регіоні зареєстрували шість пожеж, не пов’язаних із бойовими діями.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Найбільш небезпечний випадок стався в обласному центрі: у дев’ятиповерховому будинку на сходовій клітці третього поверху загорівся інверторний акумулятор. Через сильне задимлення вогнеборці евакуювали двох мешканців, використовуючи допоміжні лицьові маски. Пожежу вдалося швидко локалізувати на площі 5 квадратних метрів.

Інші пожежі, ліквідовані протягом доби:

  • у селі Новософіївка згоріло сіно в господарчій споруді на площі 20 квадратних метрів;
  • у мікрорайоні Мала Корениха в Миколаєві зайнявся житловий будинок (2 квадратні метри);
  • у Березнегуватому загорівся гараж, який господар встиг частково загасити до приїзду рятувальників (2 квадратні метри);
  • у Миколаєві в піцерії згоріла холодильна камера (5 квадратних метрів) — співробітник закладу оперативно використав вогнегасники;
  • у Миколаєві також палав автомобіль Mercedes-Benz, площа загоряння становила 4 квадратних метра.

У ДСНС зазначили, що пожежі траплялись на тлі кількох атак на місто та область, які відбувалися впродовж доби.

Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.

Читайте також:

новини

У Миколаєві оцифрували понад 300 музейних артефактів: їх можна побачити в онлайн-музеї та книзі

Анна Гакман
новини

Не поділили дорогу: у Миколаєві на 6-й Слобідській трапилася ДТП, у якій постраждали одразу шість автівок

Ірина Олехнович
новини

Цьогоріч у Миколаєві встановили 18 сонячних електростанцій

Анна Гакман
новини

На Миколаївщині цьогоріч пожвавішав внутрішній туризм: куди частіше їздили відпочивати

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві презентували міжнародний природоохоронний проєкт BLISS із збереження осетрових

Ірина Олехнович
Росія вдарила по енергооб’єкту на Одещині, більше 36 тис абонентів залишились без світла

18 хвилин тому

Ті, хто не говорить: як тварини переживають війну у Миколаєві

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні