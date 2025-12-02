Пожежі на Миколаївщині: горіли будинки, гараж, авто й інверторний акумулятор

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Минулої доби, 1 грудня, на Миколаївщині рятувальники мали чимало викликів — упродовж дня у регіоні зареєстрували шість пожеж, не пов’язаних із бойовими діями.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Найбільш небезпечний випадок стався в обласному центрі: у дев’ятиповерховому будинку на сходовій клітці третього поверху загорівся інверторний акумулятор. Через сильне задимлення вогнеборці евакуювали двох мешканців, використовуючи допоміжні лицьові маски. Пожежу вдалося швидко локалізувати на площі 5 квадратних метрів.

Інші пожежі, ліквідовані протягом доби:

у селі Новософіївка згоріло сіно в господарчій споруді на площі 20 квадратних метрів;

у мікрорайоні Мала Корениха в Миколаєві зайнявся житловий будинок (2 квадратні метри);

у Березнегуватому загорівся гараж, який господар встиг частково загасити до приїзду рятувальників (2 квадратні метри);

у Миколаєві в піцерії згоріла холодильна камера (5 квадратних метрів) — співробітник закладу оперативно використав вогнегасники;

у Миколаєві також палав автомобіль Mercedes-Benz, площа загоряння становила 4 квадратних метра.

У ДСНС зазначили, що пожежі траплялись на тлі кількох атак на місто та область, які відбувалися впродовж доби.

Раніше у ДСНС зазначали, що з початку року в Миколаївській області сталося понад 650 пожеж у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули 42 людини, серед них дві дитини.