Умеров обіцяє сьогодні проінформувати Зеленського про хід мирних перемовин

Рустем Умеров обіцяє проінформувати Зеленського про хід переговорів. Фото: УП

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров заявив, що вже сьогодні надасть президенту Володимиру Зеленському повний звіт про останній етап переговорів із представниками Сполучених Штатів.

За його словами, українська команда отримала всі потрібні матеріали, включно з інформацією щодо зустрічей американської сторони в Москві та напрацьованими пропозиціями.

Рустем Умеров наголосив, що ці дані невідкладно передадуть главі держави для подальшого аналізу та вироблення позиції України. Він підкреслив, що співпраця з міжнародними партнерами триває з метою досягнення гідного завершення війни.

Слід зазначити, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія погодилася на запропонований ним «мирний план», тоді як президент України Володимир Зеленський нібито навіть не ознайомився з документом.

На запитання щодо подальших кроків у можливих мирних перемовинах між Україною та Росією Дональд Трамп відповів, що «трохи розчарований» позицією Володимира Зеленського. За його словами, він мав контакти і з Володимиром Путіним, і з українським керівництвом, зокрема з президентом України.

Про мирний план США

За даними Financial Times, документ передбачає низку обмежень для України: відмову від частини Донбасу, скорочення чисельності ЗСУ, обмеження озброєння та американської військової допомоги. План також містить положення про визнання російської мови другою державною та надання офіційного статусу Російській православній церкві.

Пізніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни «обом сторонам» доведеться піти на «необхідні поступки». Медіа також повідомляли, що в одному з пунктів плану, нібито схваленого Дональдом Трампом, міститься пропозиція передати Росії повний контроль над Донбасом в обмін на орендну плату.

Письмовий варіант документа президенту Володимиру Зеленському передав міністр армії США Ден Дрісколл. Зеленський наголосив, що це лише бачення американської сторони, а не узгоджена угода, і окреслив так звані «червоні лінії» України.

Документ також передбачає інвестиційний пакет для відбудови України та повернення Росії до світової економіки. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що за цим планом всі сторони«отримають більше, ніж повинні будуть віддати».

22 листопада президент США Дональд Трамп посилив тиск на президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той може або погодитися на мирну пропозицію Білого дому до Дня подяки 27 листопада, або «продовжувати битися від усього свого маленького серця».

Згодом Володимир Зеленський зазначив, що перелік кроків у межах «мирного плану» став практичнішим — кількість пунктів скоротилася, «уже не 28», і чимало пропозицій України було враховано. Президент додав, що робота над фінальним документом триває.

Водночас народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, заявив, що нинішній момент є «найгіршим за всю війну» для ведення переговорів. За його словами, наразі Україна перебуває у «програшній позиції».