Трамп каже, що Путін погодився на його план припинення війни, але Зеленський його не читав

Трамп заявив, що Путін підтримав «мирний план», але Зеленський досі не ознайомився. Фото: censor.net

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія погодилася на запропонований ним «мирний план», тоді як президент України Володимир Зеленський нібито навіть не ознайомився з документом.

Про це Дональд Трамп сказав під час розмови з журналістами на заході у Центрі виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні ввечері 7 грудня. Трансляцію події вів Білий дім.

На запитання щодо подальших кроків у можливих мирних перемовинах між Україною та Росією Дональд Трамп відповів, що «трохи розчарований» позицією Володимира Зеленського. За його словами, він мав контакти і з Володимиром Путіним, і з українським керівництвом, зокрема з президентом України.

— Ми розмовляли з президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні, — сказав американський президент.

Дональд Трамп заявив, що пропозиція була передана українській стороні кілька годин тому, і, як він стверджує, команда Володимира Зеленського нібито схвалила її, але сам президент — ні. Він підкреслив, що Володимир Зеленський «ще не прочитав» план.

Дональд Трамп також повторив тезу, що Росія погодилась із його пропозицією. За його словами, Москва «хотіла б отримати всю Україну», але нібито підтримала запропонований варіант врегулювання. Водночас він не впевнений, що на нього готовий погодитися Київ.

Про мирний план США

За даними Financial Times, документ передбачає низку обмежень для України: відмову від частини Донбасу, скорочення чисельності ЗСУ, обмеження озброєння та американської військової допомоги. План також містить положення про визнання російської мови другою державною та надання офіційного статусу Російській православній церкві.

Пізніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни «обом сторонам» доведеться піти на «необхідні поступки». Медіа також повідомляли, що в одному з пунктів плану, нібито схваленого Дональдом Трампом, міститься пропозиція передати Росії повний контроль над Донбасом в обмін на орендну плату.

Письмовий варіант документа президенту Володимиру Зеленському передав міністр армії США Ден Дрісколл. Зеленський наголосив, що це лише бачення американської сторони, а не узгоджена угода, і окреслив так звані «червоні лінії» України.

Документ також передбачає інвестиційний пакет для відбудови України та повернення Росії до світової економіки. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що за цим планом всі сторони«отримають більше, ніж повинні будуть віддати».

22 листопада президент США Дональд Трамп посилив тиск на президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той може або погодитися на мирну пропозицію Білого дому до Дня подяки 27 листопада, або «продовжувати битися від усього свого маленького серця».

Згодом Володимир Зеленський зазначив, що перелік кроків у межах «мирного плану» став практичнішим — кількість пунктів скоротилася, «уже не 28», і чимало пропозицій України було враховано. Президент додав, що робота над фінальним документом триває.

Водночас народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, заявив, що нинішній момент є «найгіршим за всю війну» для ведення переговорів. За його словами, наразі Україна перебуває у «програшній позиції».