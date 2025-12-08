Юні фехтувальники з Миколаївщини вибороли чотири медалі на «Різдвяному кубку» Всеукраїнської Дитячої ліги

Миколаївські фехтувальники вибороли 4 медалі на «Різдвяному кубку» Всеукраїнської Дитячої ліги. Фото: Національна федерація фехтування України

У Києві з 3 по 4 грудня відбувся етап Всеукраїнських змагань Дитячої ліги пам’яті В. Миронюка — «Різдвяний кубок». У турнірі взяли участь 250 юних рапіристів та рапіристок із восьми областей України, які змагалися у категоріях U11, U13 та U15.

Як повідомили в Національній федерації фехтування України, фехтувальники з Миколаївської області вибороли чотири медалі.

У змаганнях серед дівчат 2015 року народження та молодше золото виборола Лєола Хотунцова. Ще дві бронзові медалі здобули Марія Калачова та Віра Новаленко.

Єгор Пітеров став срібним призером серед юнаків 2011 року народження та молодше.

