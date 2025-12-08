  • понеділок

Юні фехтувальники з Миколаївщини вибороли чотири медалі на «Різдвяному кубку» Всеукраїнської Дитячої ліги

Миколаївські фехтувальники вибороли 4 медалі на «Різдвяному кубку» Всеукраїнської Дитячої ліги. Фото: Національна федерація фехтування України

У Києві з 3 по 4 грудня відбувся етап Всеукраїнських змагань Дитячої ліги пам’яті В. Миронюка — «Різдвяний кубок». У турнірі взяли участь 250 юних рапіристів та рапіристок із восьми областей України, які змагалися у категоріях U11, U13 та U15.

Як повідомили в Національній федерації фехтування України, фехтувальники з Миколаївської області вибороли чотири медалі.

У змаганнях серед дівчат 2015 року народження та молодше золото виборола Лєола Хотунцова. Ще дві бронзові медалі здобули Марія Калачова та Віра Новаленко.

Миколаївські фехтувальники вибороли 4 медалі на «Різдвяному кубку» Всеукраїнської Дитячої ліги. Фото: Національна федерація фехтування УкраїниМиколаївські фехтувальники вибороли 4 медалі на «Різдвяному кубку» Всеукраїнської Дитячої ліги. Фото: Національна федерація фехтування України
Миколаївські фехтувальники вибороли 4 медалі на «Різдвяному кубку» Всеукраїнської Дитячої ліги. Фото: Національна федерація фехтування УкраїниМиколаївські фехтувальники вибороли 4 медалі на «Різдвяному кубку» Всеукраїнської Дитячої ліги. Фото: Національна федерація фехтування України
Миколаївські фехтувальники вибороли 4 медалі на «Різдвяному кубку» Всеукраїнської Дитячої ліги. Фото: Національна федерація фехтування УкраїниМиколаївські фехтувальники вибороли 4 медалі на «Різдвяному кубку» Всеукраїнської Дитячої ліги. Фото: Національна федерація фехтування України

Єгор Пітеров став срібним призером серед юнаків 2011 року народження та молодше.

Миколаївські фехтувальники вибороли 4 медалі на «Різдвяному кубку» Всеукраїнської Дитячої ліги. Фото: Національна федерація фехтування УкраїниМиколаївські фехтувальники вибороли 4 медалі на «Різдвяному кубку» Всеукраїнської Дитячої ліги. Фото: Національна федерація фехтування України

Нагадаємо, раніше спортсменка з Миколаєва Катерина Садурська вдруге за 2 тижні побила світовий рекорд у фридайвінгу.

