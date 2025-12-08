На Миколаївщині за тиждень народилось 75 дітей, з них — одна двійня
Ірина Олехнович
14:27, 08 грудня, 2025
За минулий тиждень, у період з 1 по 7 грудня у Миколаївській області народилось 75 дітей з них одна двійня.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА. Серед немовлят 33 дівчинки та 42 хлопчики.
З найменшою вагою у всього 1180 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.
У самому місті Миколаєві ж, за інформацією Миколаївської міськради, з 28 листопада по 5 грудня у народилися 42 дитини: 21 дівчинка та 21 хлопчик.
Нагадаємо, в Україні перед новорічними святами зросла кількість виявлених небезпечних дитячих іграшок. За даними Держпродспоживслужби, у 2025 році інспектори знайшли понад 24 тисячі іграшок, які не відповідають нормам безпечності.
