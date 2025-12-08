  • понеділок

На Миколаївщині за тиждень народилось 75 дітей, з них — одна двійня

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: Getty imageНовонароджена дитина. Ілюстративне фото: Getty image

За минулий тиждень, у період з 1 по 7 грудня у Миколаївській області народилось 75 дітей з них одна двійня.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА. Серед немовлят 33 дівчинки та 42 хлопчики.

З найменшою вагою у всього 1180 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

У самому місті Миколаєві ж, за інформацією Миколаївської міськради, з 28 листопада по 5 грудня у народилися 42 дитини: 21 дівчинка та 21 хлопчик.

Нагадаємо, в Україні перед новорічними святами зросла кількість виявлених небезпечних дитячих іграшок. За даними Держпродспоживслужби, у 2025 році інспектори знайшли понад 24 тисячі іграшок, які не відповідають нормам безпечності.

