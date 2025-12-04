  • четвер

В Україні виявили понад 24 тисячі небезпечних іграшок, — Держпродспоживслужба

В Україні виявили понад 24 тисячі небезпечних іграшок. Фото для ілюстрації х архіву В Україні виявили понад 24 тисячі небезпечних іграшок. Фото для ілюстрації х архіву "МикВісті"

В Україні перед новорічними святами зросла кількість виявлених небезпечних дитячих іграшок. За даними Держпродспоживслужби, у 2025 році інспектори знайшли понад 24 тисячі іграшок, які не відповідають нормам безпечності.

Як зазначається у повідомленні, частина з них може становити серйозну загрозу для здоров’я дітей — від алергічних реакцій до токсичного отруєння.

Усього за рік служба виявила 55 видів небезпечної продукції, з яких 28 — дитячі іграшки. Під час 70 планових та 85 позапланових перевірок фахівці встановили, що деякі товари містять небезпечні хімічні речовини у перевищених нормах, мають ненадійні кріплення, дрібні деталі або різкий хімічний запах. Лабораторні дослідження підтвердили, що такі іграшки можуть викликати алергії та навіть мати хронічний токсичний вплив.

Держпродспоживслужба наголошує, що у передсвятковий період особливо важливо уважно ставитися до вибору подарунків.

Фахівці радять батькам:

  • перевіряти маркування українською мовою та наявність інформації про виробника чи імпортера;
  • уникати товарів із різким запахом та погано закріпленими деталями;
  • не купувати іграшки на стихійних ринках;
  • звертати увагу, щоб виріб не мав дрібних елементів для малюків;
  • перевіряти, чи захищений батарейний відсік;
  • звіряти інформацію про небезпечні товари на порталі «Увага».

Нагадаємо, що на Миколаївщині офіційно розпочався продаж новорічних ялинок від ДП «Ліси України». Ціни вищі, ніж в північних областях та Поліссі.

