В Україні виявили понад 24 тисячі небезпечних іграшок, — Держпродспоживслужба
- Альона Коханчук
23:24, 04 грудня, 2025
В Україні перед новорічними святами зросла кількість виявлених небезпечних дитячих іграшок. За даними Держпродспоживслужби, у 2025 році інспектори знайшли понад 24 тисячі іграшок, які не відповідають нормам безпечності.
Як зазначається у повідомленні, частина з них може становити серйозну загрозу для здоров’я дітей — від алергічних реакцій до токсичного отруєння.
Усього за рік служба виявила 55 видів небезпечної продукції, з яких 28 — дитячі іграшки. Під час 70 планових та 85 позапланових перевірок фахівці встановили, що деякі товари містять небезпечні хімічні речовини у перевищених нормах, мають ненадійні кріплення, дрібні деталі або різкий хімічний запах. Лабораторні дослідження підтвердили, що такі іграшки можуть викликати алергії та навіть мати хронічний токсичний вплив.
Держпродспоживслужба наголошує, що у передсвятковий період особливо важливо уважно ставитися до вибору подарунків.
Фахівці радять батькам:
- перевіряти маркування українською мовою та наявність інформації про виробника чи імпортера;
- уникати товарів із різким запахом та погано закріпленими деталями;
- не купувати іграшки на стихійних ринках;
- звертати увагу, щоб виріб не мав дрібних елементів для малюків;
- перевіряти, чи захищений батарейний відсік;
- звіряти інформацію про небезпечні товари на порталі «Увага».
