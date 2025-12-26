 Обстріл Херсонської області 25 грудня

Обстріли Херсонщини за добу: одна людина загинула, шестеро поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: поліція Херсонської областіНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: поліція Херсонської області

Внаслідок обстрілів Херсонщини впродовж минулої доби загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Про це вранці 26 грудня повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Війська РФ атакували 33 населені пункти області. Пошкоджені газопроводи, сільськогосподарська техніка, три багатоповерхові та 19 приватних будинків, магазин, офісне приміщення, торгівельні кіоски, господарчі споруди, гараж і автомобілі.

Нагадаємо, що вдень 25 грудня російські війська масовано обстріляли середмістя Херсона. Через російський удар загинув 47-річний працівник ринку, який у момент атаки перебував на робочому місці. За попередньою інформацією, поранення отримали двоє людей.

