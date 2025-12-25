 Обстріл Херсона 25 грудня: зруйновано ринок, є загиблий

  четвер

    25 грудня, 2025

    Миколаїв

  25 грудня , 2025 четвер

Клуб

Росіяни обстріляли ринок у центрі Херсона: є загиблий, зруйновано торговельні точки

Наслідки російського удару по ринку в центрі Херсона, 25 грудня 2025 року. Скриншот з відеоНаслідки російського удару по ринку в центрі Херсона, 25 грудня 2025 року. Скриншот з відео

Вдень 25 грудня російські війська масовано обстріляли середмістя Херсона. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних «прильотів» зруйновано торговельні точки», — написав Олександр Прокудін.

За його словами, через російський удар загинув 47-річний працівник ринку, який у момент атаки перебував на робочому місці. За попередньою інформацією, поранення отримали двоє людей. Дані уточнюються.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 24 грудня, росіяни п’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

«Простих рішень немає», — у Кіма поки не бачать підстав для введення військової адміністрації в Південноукраїнську

З 2026 року механізоване прибирання усіх вулиць Миколаєва здійснюватиме «ЕЛУ Автодоріг»

