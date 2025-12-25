Росіяни обстріляли ринок у центрі Херсона: є загиблий, зруйновано торговельні точки

Наслідки російського удару по ринку в центрі Херсона, 25 грудня 2025 року. Скриншот з відео

Вдень 25 грудня російські війська масовано обстріляли середмістя Херсона. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних «прильотів» зруйновано торговельні точки», — написав Олександр Прокудін.

За його словами, через російський удар загинув 47-річний працівник ринку, який у момент атаки перебував на робочому місці. За попередньою інформацією, поранення отримали двоє людей. Дані уточнюються.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

