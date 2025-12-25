 Обстріл Миколаївської області 24 грудня

FPV-дрони п’ять разів атакували Миколаївщину за добу

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: «МикВісті»

Вчора, 24 грудня, росіяни п’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За інформацією ОВА, обстріли відбулися протягом дня. Внаслідок атак постраждалих немає.

Нещодавно очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що російські військові збільшили кількість обстрілів регіону, оскільки хочуть уразити об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, Миколаївська область готує додатковий захист від російських атак.

