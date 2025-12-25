FPV-дрони п’ять разів атакували Миколаївщину за добу
Вчора, 24 грудня, росіяни п’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За інформацією ОВА, обстріли відбулися протягом дня. Внаслідок атак постраждалих немає.
Нещодавно очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що російські військові збільшили кількість обстрілів регіону, оскільки хочуть уразити об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, Миколаївська область готує додатковий захист від російських атак.
