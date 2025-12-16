 Обстріл Херсонської області 16 груднянщини

Клуб

Російські атаки спричинили перебої з електрикою та водою у Херсоні

Російські атаки спричинили перебої з електрикою та водою у Херсоні

У Херсоні 16 грудня тривають відновлювальні роботи на електромережах, пошкоджених унаслідок російських обстрілів. У першій половині дня в місті можливі тимчасові відключення світла.

За словами керівника МВА Ярослава Шанько, через аварійно-ремонтні роботи на мережах електропостачання також можуть виникати перебої з подачею води. Крім того, у місті на час ремонтів призупинили рух тролейбусів.

За інформацією обласної військової адміністрації, упродовж доби війська РФ обстріляли 33 населені пункти Херсонської області. Окупанти застосовували артилерію, авіацію та ударні дрони.

Внаслідок атак поранення дістала одна людина. Пошкоджені газопроводи та водопроводи, п’ять багатоквартирних і десять приватних будинків, автобусна зупинка, ізолятор для тварин, волонтерський склад, господарчі споруди, гаражі, а також автомобіль швидкої допомоги.

Нагадаємо, що 3 грудня, російські війська обстрілювали Херсонську теплоелектроцентраль. Унаслідок атаки станція була змушена повністю зупинити роботу, поранень зазнали й працівники підприємства.

Крім цього, тиждень тому у ОВА зазначили, що неможливо спрогнозувати, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ, район станції постійно перебуває під російськими обстрілами.

