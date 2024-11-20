Сєнкевич планує створити комунальну компанію, яка займатиметься муніципальним житлом у Миколаєві

Гуртоитов для переселенців у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві працюють над створенням фонду муніципального житла і комунальної компанії, яка займатиметься його управління.

Це має вирішити питання забезпечення житлом переселенців та інших соціально вразливих категорій, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Він повідомив, що на сьогодні в місті офіційно зареєстровано близько 50 тисяч переселенців, однак місто ще не забезпечує їхнє право на житло в повному обсязі.

— Завдяки співпраці з нашими іноземними партнерами, зокрема DRC (Данська рада у справах біженців, — прим.), ми опікуємося питаннями будівництва та відновлення, ремонтуємо, наприклад, деякі гуртожитки, робимо револьверний фонд для того, щоб розміщувати там ВПО. Також уже працюємо над створенням профільної муніципальної компанії. Плануємо будувати житло і не передавати його у власність, а робити, як, наприклад, у Німеччині, соціальним житлом зі спеціальною ставкою і розміщувати там не тільки людей, які не здатні сплачувати великі суми, а й соціально важливі верстви населення, медиків, вчителів тощо, — повідомив Олександр Сєнкевич.

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Він додав, що місто будуватиме таке муніципальне житло, а майбутня комунальна компанія управлятиме ним.

— Ми вже з Данією працюємо над будівництвом таких об'єктів, зараз етап виділення землі. Це (соціальне муніципальне житло, — прим.) будуть окремі об'єкти. Ми сформулювали побажання, наші данські партнери виділили компанію, яка проєктує і має намір будувати, навіть не чекаючи завершення війни», — повідомив він.

Зі свого боку, місто працює над статутом нової комунальної компанії, яка буде управителем житла і фактично дохідною організацією. Частина цих квартир здаватиметься за ринковими цінами, частина за пільговими.

— Наше завдання — створити якісне конкурентне житло, де ми зможемо надавати в оренду частину за пільговими, а частину за ринковими цінами, щоб люди там хотіли і могли жити, — сказав Олександр Сєнкевич.

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «НикВести» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«НикВести» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «НикВести» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».