Клуб

Хуртовина та сильний вітер: якою буде погода на Миколаївщині 28 грудня

Засніжений Миколаїв. Фото: Світлана КовальЗасніжений Миколаїв. Фото: Світлана Коваль

У неділю, 28 грудня 2025 року, в Миколаївській області продовжиться непогода: очікується сніг, хуртовина та пориви сильного вітру.

Про це повідомили в Миколаївському гідрометцентрі.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від −4° до +1°, удень — від 0° до +5°.

У Миколаєві вночі очікується від −1° до +1°, удень — +2…+4°.

Мешканців закликають бути уважними, не перевищувати швидкість, а за можливості — відкласти поїздки.

Нагадаємо, 26 грудня у Миколаєві випав перший цього сезону сніг. Через погіршення погодних умов комунальні служби міста перейшли на посилений режим роботи.

