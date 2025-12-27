Хуртовина та сильний вітер: якою буде погода на Миколаївщині 28 грудня
Ірина Олехнович
18:17, 27 грудня, 2025
У неділю, 28 грудня 2025 року, в Миколаївській області продовжиться непогода: очікується сніг, хуртовина та пориви сильного вітру.
Про це повідомили в Миколаївському гідрометцентрі.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від −4° до +1°, удень — від 0° до +5°.
У Миколаєві вночі очікується від −1° до +1°, удень — +2…+4°.
Мешканців закликають бути уважними, не перевищувати швидкість, а за можливості — відкласти поїздки.
Нагадаємо, 26 грудня у Миколаєві випав перший цього сезону сніг. Через погіршення погодних умов комунальні служби міста перейшли на посилений режим роботи.
