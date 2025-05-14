Мешканці Соляних через суд оскаржують давнє рішення Миколаївської міськради про будівництво АЗС біля будинків

Мешканці Соляних через суд оскаржують давнє рішення міськради про будівництво АЗС біля будинків. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві мешканці мікрорайону Соляні намагаються через суд скасувати рішення міськради від 2009 року щодо будівництва АЗС біля будинків.

Відповідну справу розглянули у Центральному районному суді, 13 травня, пишуть «МикВісті».

Місцева мешканка Людмила Середа через суд намагається визнати протиправним рішення Миколаївської міської ради від 2009 року, яким на 10 років передали в оренду землю для будівництва. Тоді земельну ділянку по вулиці Новоодеській, 4 спочатку віддали під оздоровчий центр, але згодом змінили цільове призначення — на автозаправну станцію.

Йдеться про ділянку площею 1174 квадратних метрів на розі проспекту Героїв України та вулиці Новоодеської. Позивачка стверджує, що рішення було ухвалене з порушеннями — зокрема, без проведення громадських слухань, передбачених для об’єктів підвищеної екологічної небезпеки.

Вона наголошує, що як мешканка прилеглого будинку була позбавлена можливості висловити свою позицію. Попри те, що рішення міськради видане понад 15 років тому, договір оренди вже завершився. Однак саме рішення досі не визнане незаконним, що дає підстави підприємцю претендувати на землю.

У суді Людмила Середа заявила, що дозвіл на розміщення АЗС порушує її конституційні права, зокрема право на безпечне довкілля.

— Санітарні норми вимагають, щоб відстань від автозаправки до житлових будинків була щонайменше 50 метрів. У нашому випадку вона становить лише 28,3 метра. Це підтверджено офіційним висновком департаменту архітектури, — сказала вона.

Мешканка будинку Людмила Середа у суді. Фото: «МикВісті»

За її словами, на момент ухвалення рішення діяли норми, які вимагали проведення громадських слухань перед будівництвом подібних об’єктів. Таких слухань не було.

— Мешканців не поінформували, нічого не обговорювали. Це пряме порушення як державних будівельних норм, так і Порядку залучення громадськості до екологічно важливих рішень, — додала вона.

У суді також зазначалося, що громадські слухання, на які посилається орендар — ФОП «Харламенко» — відбулися лише у 2011 році, через майже два роки після ухвалення рішення міськради. Причому, за словами Людмили Середи, їх провели формально — не на Новоодеській, а в іншому районі, без участі мешканців прилеглих будинків.

Представниця ФОП у відповідь заявила, що у підприємця є всі дозвільні документи, включно з позитивним експертним висновком, громадськими слуханнями і дозволом на будівництво, які досі чинні й не були скасовані в судовому порядку.

Судя Людмила Шолох. Фото: «МикВісті»

Однак Людмила Середа вказала, що у 2020 році ділянку офіційно визнали рекреаційною зоною, а ще раніше міськрада не продовжила договір оренди саме через порушення у проектній документації.

— Нам треба, щоб судом було скасоване рішення від 2009 року щодо передачі землі в оренду для будівництва автозаправки. Так договору оренди чинного немає, але те рішення, але міськрада приймала не було визнано судом що воно не законне, і якщо ми це не доведемо підприємець може звернутись до суду з тим, що рішення було чинним, але він не встиг нічого побудувати, і попросити знову цю ділянку в оренду, — повідомив громадський активіст Олександр Чорно.

Мешканці Соляних через суд оскаржують давнє рішення міськради про будівництво АЗС біля будинків. Фото: «МикВісті» Мешканці Соляних через суд оскаржують давнє рішення міськради про будівництво АЗС біля будинків. Фото: «МикВісті»

Паралельно в суді розглядають ще одну подібну справу щодо сусідньої ділянки. Там мешканці вже домоглися скасування аналогічного рішення міськради, однак після касації були змушені подати позов повторно.

Суд оголосив перерву для ухвалення рішення.

Початок будівництва АЗС в мікрорайоні Соляні неподалік житлових будинків. Фото: Олександр Черно, архів 2011 року Початок будівництва АЗС в мікрорайоні Соляні неподалік житлових будинків. Фото: Олександр Черно, архів 2011 року

Початок будівництва АЗС в мікрорайоні Соляні неподалік житлових будинків. Фото: Олександр Черно, архів 2011 року Початок будівництва АЗС в мікрорайоні Соляні неподалік житлових будинків. Фото: Олександр Черно, архів 2011 року

Скандальне будівництво у Інгульському районі

Історія навколо будівництва на вулиці Кобера розпочалась ще у 2014 році. Тоді компанія «Світ здоров’я» отримала земельну ділянку біля «Зоря»-«Машпроект» для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Частину дерев на території вирубали ще тоді.

У березні 2014 року тодішній в.о. мера Юрій Гранатуров під час засідання міськвиконкому публічно визнав, що ситуація викликає чимало запитань, і заявив: будівництво призупиняється до з’ясування доцільності. Попри це, за словами місцевих мешканців, роботи тривали — переважно вночі.

У січні 2015 року конфлікт загострився. Жителі будинків, що розташовані по вулиці Кобера та працівники заводу «Зоря»-«Машпроект», вийшли на протест. Вони заявляли, що на місці комплексу зводять автозаправку попри те, що за документами там мав бути оздоровчий центр. За їх словами, будівництво, попри заборону міськради, продовжувалося вночі. Вони скаржилися на вирубку близько 100 дерев у парковій зоні, траншеї у дворах і порушення екологічного балансу у промисловому районі.

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Уже 28 січня 2015 року Миколаївська міська рада відмовила ТОВ «Світ здоров’я» у продовженні оренди земельної ділянки.

Проте в травні 2025 року в Інгульському районі Миколаєва знову розпочалися підготовчі роботи для будівництва АЗС «ОККО» та магазинів. 7 травня, підрядник разом із представницею Державної екологічної інспекції обстежили ділянку. За результатами підрахунків, для реалізації проєкту планують знищити 182 дерева — переважно дуби віком 40-60 років.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков заявив, що не погоджувався на вирубку дубів на цій ділянці, а навпаки вимагав від орендаря висадити додатково 57 дерев, і це, за його словами, зафіксовано в договорі оренди.

Окрім того, запевняє головний архітектор Миколаєва, компанія «Світ здоров’я» не має права «здійснювати дії, які призведуть до зміни екологічної ситуації», попри те, що сам факт будівництва АЗС уже вплине на екологічну ситуацію там.

Нагадаємо, рік тому міськрада спочатку погодила фактичне відновлення дії договору оренди земельної ділянки площею 7 643 квадратних метрів львівській компанії «Світ здоров’я», формально — для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель. А уже через 2 місяці після цього рішення, міськрада погодила зміну цільового призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. Обидва питання виносилися на розгляд сесії у «пакеті» з іншими земельними питаннями і приймались без обговорень.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скандал з будівництвом АЗС у зеленій зоні та доручив підлеглим підготувати доповідь.