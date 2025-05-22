Суд скасував рішення міськради 16-річної давнини щодо дозволу на будівництво АЗС у Соляних біля будинків

Початок будівництва АЗС в мікрорайоні Соляні неподалік житлових будинків. Фото: Олександр Черно, архів 2011 року

Центральний районний суд Миколаєва задовольнив позов місцевої мешканки Людмили Середи та скасував пункти рішення міськради від 2009 року, якими дозволили передати в оренду землю для будівництва автозаправної станції біля житлових будинків у мікрорайоні Соляні.

Про це йдеться в ухвалі суду, винесеній 21 травня, пишуть «МикВісті».

Йдеться про земельну ділянку площею 1174 квадратних метрів на розі проспекту Героїв України та вулиці Новоодеської. Спочатку її планували віддати під оздоровчий центр, але згодом призначення змінили — під будівництво автозаправки.

Позивачка Людмила Середа наголошувала, що рішення ухвалили з порушеннями: без громадських слухань, як того вимагає закон для об’єктів підвищеної екологічної небезпеки. Заправку планували розмістити всього за 28 метрів від житлового будинку, хоча норма — не менше 50 метрів.

У 2020 році ділянку внесли до переліку рекреаційних зон, а міськрада не стала продовжувати договір оренди через порушення. Однак рішення 2009 року залишалося чинним, що дозволяло підприємцю знову претендувати на землю. Тепер, після скасування рішення судом, таких підстав більше немає.

— Нам треба, щоб судом було скасоване рішення від 2009 року щодо передачі землі в оренду для будівництва автозаправки. Так договору оренди чинного немає, але те рішення, але міськрада приймала не було визнано судом що воно не законне, і якщо ми це не доведемо підприємець може звернутись до суду з тим, що рішення було чинним, але він не встиг нічого побудувати, і попросити знову цю ділянку в оренду, — сказав громадський активіст Олександр Чорно на слуханнях у судді, що відбулись 13 травня.

Мешканці Соляних через суд оскаржують давнє рішення міськради про будівництво АЗС біля будинків. Фото: «МикВісті»

Суд встановив, що депутати ухвалили це рішення з порушенням закону: перед тим не було проведено громадських слухань, як того вимагає закон у разі зміни цільового призначення землі — особливо коли йдеться про будівництво об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, таких як АЗС.

Аргументи підприємця, що слухання провели пізніше — майже через два роки після ухвалення рішення міськради — суд визнав безпідставними. Як зазначено в ухвалі, такі слухання апріорі не могли вплинути на рішення, яке вже було прийняте.

Крім того, як заявила в суді позивачка, ні вона, ні мешканці прилеглого будинку на ті слухання 2011 року не були запрошені, отже — були позбавлені можливості висловити свою позицію щодо будівництва.

Суд також звернув увагу, що спірні пункти рішення міськради були внесені з голосу депутатом Ігорем Копійкою, а доказів включення цих питань до порядку денного не було надано.

У результаті суд визнав, що міськрада порушила право позивачки як члена територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні та на безпечне довкілля, а дії міськради не відповідали приписам Конституції України.

Суддя Людмила Шолох. Фото: «МикВісті»

Суд повністю задовольнив позов, визнав незаконними та скасував пункти 25 і 25.4 рішення міської ради від 12 листопада 2009 року №40/25, яким дозволялося вилучення та передача в оренду земельної ділянки на розі вулиць Новоодеської та Героїв України для будівництва АЗС.

Окрім цього, суд ухвалив повернути Людмилі Середі половину сплаченого судового збору — 275,60 гривень.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів із дня складання повного тексту. Якщо ж апеляцію не подадуть, воно набуде чинності після завершення цього строку.

Скандальне будівництво у Інгульському районі

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Історія навколо будівництва на вулиці Кобера розпочалась ще у 2014 році. Тоді компанія «Світ здоров’я» отримала земельну ділянку біля «Зоря»-«Машпроект» для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Частину дерев на території вирубали ще тоді.

У березні 2014 року тодішній в.о. мера Юрій Гранатуров під час засідання міськвиконкому публічно визнав, що ситуація викликає чимало запитань, і заявив: будівництво призупиняється до з’ясування доцільності. Попри це, за словами місцевих мешканців, роботи тривали — переважно вночі.

У січні 2015 року конфлікт загострився. Жителі будинків, що розташовані по вулиці Кобера та працівники заводу «Зоря»-«Машпроект», вийшли на протест. Вони заявляли, що на місці комплексу зводять автозаправку попри те, що за документами там мав бути оздоровчий центр. За їх словами, будівництво, попри заборону міськради, продовжувалося вночі. Вони скаржилися на вирубку близько 100 дерев у парковій зоні, траншеї у дворах і порушення екологічного балансу у промисловому районі.

Уже 28 січня 2015 року Миколаївська міська рада відмовила ТОВ «Світ здоров’я» у продовженні оренди земельної ділянки.

Проте в травні 2025 року в Інгульському районі Миколаєва знову розпочалися підготовчі роботи для будівництва АЗС «ОККО» та магазинів. 7 травня, підрядник разом із представницею Державної екологічної інспекції обстежили ділянку. За результатами підрахунків, для реалізації проєкту планують знищити 182 дерева — переважно дуби віком 40-60 років.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков заявив, що не погоджувався на вирубку дубів на цій ділянці, а навпаки вимагав від орендаря висадити додатково 57 дерев, і це, за його словами, зафіксовано в договорі оренди.

Окрім того, запевняє головний архітектор Миколаєва, компанія «Світ здоров’я» не має права «здійснювати дії, які призведуть до зміни екологічної ситуації», попри те, що сам факт будівництва АЗС уже вплине на екологічну ситуацію там.

Нагадаємо, рік тому міськрада спочатку погодила фактичне відновлення дії договору оренди земельної ділянки площею 7 643 квадратних метрів львівській компанії «Світ здоров’я», формально — для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель. А уже через 2 місяці після цього рішення, міськрада погодила зміну цільового призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. Обидва питання виносилися на розгляд сесії у «пакеті» з іншими земельними питаннями і приймались без обговорень.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скандал з будівництвом АЗС у зеленій зоні та доручив підлеглим підготувати доповідь.