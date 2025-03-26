Гранатуров: дітей з обласного Центру реабілітації в Миколаєві тимчасово евакуюють в інші регіони

Заступник начальника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров, архівне фото

Вихованців Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві, відомого як Будинок дитини вирішили тимчасово перемістити в інші регіони, подалі від зони бойових дій.

Про це у коментарі «МикВісті» розказав заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров.

Як відомо, на початку березня, стало відомо, що моніторингова група Офісу Омбудсмана разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Повідомлялось, що підопічних Центру медичної реабілітації в Миколаєві фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». Фактично ж, опубліковані фото свідчать про те, що дітей фіксували за допомогою підручних засобів, у тому числі мотузками, а не спеціальними засобами. В результаті, у обласному управління охорони здоров’я створили спеціальну комісію, яка мала опрацювати звіт Уповноваженого.

Юрій Гранатуров розказав, що станом на 25 березня дітей-вихованців медзакладу тимчасово перевели до а територію обласної дитячої лікарні, де є облаштоване укриття. Наразі вирішується питання щодо їхньої тимчасової евакуації до західних регіонів України, оскільки постанова Кабміну визначає, що подібні установи не можуть знаходитись на відстані, що менша за 100 кілометрів від зони бойових дій. Інших аналогічних закладів у Миколаївській області немає, а тому питання вирішується на міжрегіональному рівні.

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— Відповідно до постанови Кабміну, уже відпрацьовані рішення спільно з Державною службою у справах дітей щодо тимчасового переміщення цих дітей у більш безпечні регіони. Йдеться про дітей, яких дуже важко влаштувати в родини, і яких слід перемістити до безпечних регіонів з відповідними умовами, — повідомив Юрій Гранатуров.

Він додав, що щодо дітей триває активна робота з усиновлення: «Є перші позитивні результати — близько 12 дітей можуть отримати родину».

— Я погоджуюсь із багатьма зауваженнями, які були зазначені в звіті — частина з них була усунута ще в процесі. Наприклад, уся дитяча білизна тепер маркована, кожна дитина має окрему шафку для речей, де зберігається лише її одяг — новий, чистий. Подібні помилки більше не повторюватимуться. Щодо технічних моментів і ведення документації — в залежності від того, яка служба її вела, з усіма проведена робота. Більшу частину документації веде не наш медичний центр, а Служба у справах дітей. Спірні питання теж були узгоджені, - розказав Юрій Гранатуров.

Про те, що змінилось за три тижні після скандалу у Будинку дитини — читайте у матеріалі.

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.

У той же день правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко, яка входить до Моніторингової групи Офісу Омбудсмана, показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона власне і показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.

Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.