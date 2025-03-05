Гранатуров: Облздоров’я виправить зауваження Омбудсмана, а винних по ситуації в лікарні, де «зв’язували» дітей, притягнуть до відповідальності

Омбудсман заявив про чисельні порушення у реорганізованому Будинку дитини в Миколаєві, колаж з фото Офісу Омбудсмана

Спеціальна комісія, створена при Управлінні охорони здоров’я Миколаївської обласної військової адміністрації протягом місяця має опрацювати звіт Уповноваженого з прав людини по ситуації в Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги (Будинок дитини), де йдеться про «зв’язування» дітей. У випадку підтвердження порушень медиками інструкцій, винні будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Про це у коментарі «МикВісті» розказав заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров, який координує обласне управління охорони здоров‘я.

Як відомо, у понеділок, 3 березня, стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмана разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Повідомлялось, що підопічних Центру медичної реабілітації в Миколаєві фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». Фактично ж, опубліковані фото сідчать про те, що дітей фіксували за допомогою підручних засобів, у тому числі мотузками, а не спеціальними засобами. В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.

Увечері 4 березня в обласному управлінні охорони здоров’я повідомили про створення спеціальної комісії щоб перевірити дії персоналу реорганізованого Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги.

Заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров каже, що облздоров‘я виправить усі зауваження Омбудсмана, архівне фото

— Комісія почала свою роботу, для ретельного вивчення ситуації потрібен деякий технологічний час. Після роботи комісії усі зауваження будуть виправлені, у випадку порушень — порушники будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Уповноважений по правах людини у першому абзаці надісланого звіту попередив про нерозголошення змісту звіту. Він включає в себе кілька сторінок, і в ньому немає емоційної складової. Комісія працює по звіту, а не по публікаціях у соціальних мережах, - сказав Юрій Гранатуров.

За його словами, звіт потрапив у роботу з понеділка, 3 березня.

— Ми над ним працюємо лише третій день. Відповідно до встановленого законом терміну, ми маємо повністю розібратися в ситуації, виправити її та надіслати повністю відповідь з переліком дій, протягом місяця. Комісія працює по звіту, - розказав заступник голови ОВА.

Окрім того, за його словами, для перевірки ситуації у медзакладі також буде скликана Клініко-експертна комісія (КЕК). Це постійно діюча медична комісія, яка визначає дії лікарів.

— Ця комісія перевіряє ситуації, які мають або можуть мати наслідки саме через дії медиків. Висновки цієї комісії беруться в основу у тому числі в розслідуваннях правоохоронних органів. Це медичне розслідування, - розказав Юрій Гранатуров.

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.

Скриншот публікації на сайті Упрвноваженого з прав людини за підсумками перевірки в Миколаївській області

У той же день правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко, яка входить до Моніторингової групи Офісу Омбудсмана, показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона власне і показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.

Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.