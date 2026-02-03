Одеські школи повернуться до очного навчання з 4 лютого

Одна із шкіл Миколаєва. Фото: архів МикВісті

З середи, 4 лютого, школи Одеси відновлять своє навчання в очному форматі. Таке рішення ухвалили у зв’язку з покращенням погодних умов в місті.

Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлія Філлер.

«Поступово морози відступають, та разом із цим оживає звичний ритм шкільних ранків, дитячих голосів та зустрічей. Повідомляємо, що з 04.02.2026 заклади освіти відновлюють роботу в очному форматі», — написала вона.

Водночас посадовиця наголосила, що у разі проблем з опаленням або низької температури повітря в приміщеннях, класах чи укриттях рішення щодо форми навчання учнів ухвалюватиме безпосередньо керівник закладу освіти.

Нагадаємо, 2 та 3 лютого одеські школи працювали в дистанційному форматі через сильні морози. За даними синоптиків, у цей період температура повітря в місті знижувалася до мінус 16 градусів.