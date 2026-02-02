 З 2 лютого школи Одеси перейшли на онлайн-навчання через мороз

  • понеділок

    2 лютого, 2026

  • -6.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 2 лютого , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -6.9° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі школи перейшли на онлайн-навчання через сильні морози

Ілюстраційне фото: МикВістіВ Одесі школи перейшли на онлайн-навчання через сильні морози. Ілюстраційне фото: МикВісті

З 2 лютого заклади освіти Одеси тимчасово перейшли на дистанційний формат навчання. Таке рішення ухвалили через суттєве зниження температури повітря.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлія Філлер.

За її словами, сильні морози триватимуть орієнтовно два дні. У школах та дитячих садках працюватимуть чергові класи і групи. Якщо дитина відвідуватиме заклад освіти у цей період, батькам необхідно заздалегідь повідомити про це класного керівника або вихователя.

«Розуміємо, що не в кожній родині є можливість залишити дитину вдома», — зазначила очільниця департаменту.

Нагадаємо, у січні начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай повідомила, що зараз немає підстав переводити дітей на дистанційне навчання через негоду.

Як відомо, через погіршення погодних умов і зниження температури уряд дав рекомендації щодо організації дистанційного навчання та роботи. Остаточні рішення ухвалюють з урахуванням висновків профільних комісій та реальної ситуації в кожному регіоні.

Останні новини про: Одеса

Одеські хірурги провели унікальну операцію та врятували пацієнтку
Одеса отримає ₴57 млн субвенції на відновлення соціальної інфраструктури
В Одесі сталася стрілянина в ресторані: поліцейські затримали підозрюваного
Реклама
Читайте також:
новини
Для безперебійної роботи тепла у Миколаєві задіяли понад 200 генераторів

Анна Гакман
новини
Сєнкевич стримано оцінює майбутню розвʼязку війни: «Сподіваюсь, найближчим часом побачимо, яка буде перемога»

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві мешканці будинку три дні були без опалення через витік води в системі

Альона Коханчук
новини
«Припиніть побутовий сепаратизм і не діліть людей на сорти», — Сєнкевич про скандал із керівником пастрансу, який фігурує у «Миротворці»

Аліса Мелік-Адамян
новини
Мер Вознесенська Величко вніс заставу і вийшов із СІЗО

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

В Одесі сталася стрілянина в ресторані: поліцейські затримали підозрюваного
Одеса отримає ₴57 млн субвенції на відновлення соціальної інфраструктури
Одеські хірурги провели унікальну операцію та врятували пацієнтку

Сєнкевич стримано оцінює майбутню розвʼязку війни: «Сподіваюсь, найближчим часом побачимо, яка буде перемога»

«Припиніть побутовий сепаратизм і не діліть людей на сорти», — Сєнкевич про скандал із керівником пастрансу, який фігурує у «Миротворці»

30 хвилин тому

Графік відключень світла у Миколаєві на 2 лютого: коли і скільки часу не буде електрики

Головне сьогодні