В Одесі школи перейшли на онлайн-навчання через сильні морози. Ілюстраційне фото: МикВісті

З 2 лютого заклади освіти Одеси тимчасово перейшли на дистанційний формат навчання. Таке рішення ухвалили через суттєве зниження температури повітря.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлія Філлер.

За її словами, сильні морози триватимуть орієнтовно два дні. У школах та дитячих садках працюватимуть чергові класи і групи. Якщо дитина відвідуватиме заклад освіти у цей період, батькам необхідно заздалегідь повідомити про це класного керівника або вихователя.

«Розуміємо, що не в кожній родині є можливість залишити дитину вдома», — зазначила очільниця департаменту.

Нагадаємо, у січні начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай повідомила, що зараз немає підстав переводити дітей на дистанційне навчання через негоду.

Як відомо, через погіршення погодних умов і зниження температури уряд дав рекомендації щодо організації дистанційного навчання та роботи. Остаточні рішення ухвалюють з урахуванням висновків профільних комісій та реальної ситуації в кожному регіоні.