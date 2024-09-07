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Миколаївець Цвєтов виборов друге «золото» Паралімпіади-2024 у бігу на 200 метрів

Ігор Цвєтов на Паралімпіаді-2024, фото: Antonio Borga, Getty ImagesІгор Цвєтов на Паралімпіаді-2024, фото: Antonio Borga, Getty Images

Миколаївський легкоатлет Ігор Цвєтов здобув другу золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі, обігнавши нейтральних російських спортсменів.

Про це повідомляє «Суспільне. Спорт».

Спортсмен фінішував першим у змаганнях з бігу на 200 метрів у класі Т35. Його час — 23.19 секунди:

  • Ігор Цвєтов — 23.19 секунди
  • Дмітрій Сафронов — 23.78 секунди
  • Артем Калашян — 23.88 секунди

Золота нагорода Цвєтова у 200-метрівці стала 17-ю для України на Паралімпіаді-2024. Завдяки їй Україна піднялась на сьому позицію у медальному заліку, випередивши збірну Бразилії.

Паралімпіада-2024 — третя у кар'єрі Цвєтова. До цього легкоатлет ставав дворазовим чемпіоном Ріо-2016 у забігах на 100 та 200 метрів, проте у Токіо не зміг захистити титул — фінішував другим на обох дистанціях.

Нагадаємо, миколаївська спортсменка Анна Гонтар здобула третю нагороду на змаганнях з параплавання на Паралімпійських іграх-2024.

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