  • четвер

    5 вересня, 2024

  • 22°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 22° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

Паралімпіада-2024: миколаївська плавчиня Гонтар здобула третю нагороду

Анна Гонтар, Фото: IPC/Pedro VasconcelosАнна Гонтар, Фото: IPC/Pedro Vasconcelos

Миколаївська спортсменка Анна Гонтар здобула третю нагороду на змаганнях з параплавання на Паралімпійських іграх-2024.

Анна Гонтар, Ярослав Семененко, Ірина Пойда та Олександр Комаров у складі збірної команди України здобули бронзові нагороди у змішаній естафеті 4×50 з комплексного плавання (20 очок).

Фінальний заплив українські плавці закінчили з європейським рекордом — 2:31.51.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Миколаївські спортсмени представляли Україну на Паралімпійських іграх в чотирьох видах спорту: пара плавання, фехтування на візках, пара легка атлетика та пара теніс настільний.

Читайте також:

news

₴90 млн хочуть витратити на будівництво укриття в Рибаківському ліцеї: там навчатимуться школярі з 4 сіл

Олена Козубовська
news

Росіяни атакували Миколаївщину з дронів та артилерії: пошкоджено лінію електропередачі

Марія Хаміцевич
news

Миколаївська ОВА досі не знайшла донорів для будівництва житлового мікрорайону у Первомайську за ₴3,3 мільярда

Аліна Квітко
news

Жителі Миколаївщини отримали понад ₴1,3 млрд компенсацій за знищене та пошкоджене житло

Олена Козубовська
news

Російська армія атакувала Миколаївську область балістикою та дронами, є пошкодження

Марія Хаміцевич

В ДЖКГ розповіли, коли планують завершити облаштування кишень для громадського транспорту

3 години тому

Репортаж «МикВісті» допоміг переселенці та власниці кав‘ярні у Вознесенську в 4 рази збільшити кількість клієнтів

СУСПІЛЬСТВО

Аліна Квітко

Головне сьогодні