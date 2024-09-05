Паралімпіада-2024: миколаївська плавчиня Гонтар здобула третю нагороду

Анна Гонтар, Фото: IPC/Pedro Vasconcelos

Миколаївська спортсменка Анна Гонтар здобула третю нагороду на змаганнях з параплавання на Паралімпійських іграх-2024.

Анна Гонтар, Ярослав Семененко, Ірина Пойда та Олександр Комаров у складі збірної команди України здобули бронзові нагороди у змішаній естафеті 4×50 з комплексного плавання (20 очок).

Фінальний заплив українські плавці закінчили з європейським рекордом — 2:31.51.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Миколаївські спортсмени представляли Україну на Паралімпійських іграх в чотирьох видах спорту: пара плавання, фехтування на візках, пара легка атлетика та пара теніс настільний.