Пам’ятник Пушкіну в Одесі закрили деревʼяними плитами

Пам'ятник Пушкіну в Одесі. Фото: life.pravda.com.ua

Пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну в Одесі закрили орієнтовано-стружковими плитами (ОСБ).

Як повідомило «Суспільне Одеса», конструкцію встановили навколо монумента, щоб закрити його від публічного огляду.

У міськраді зазначили, що це зробили відповідно до розпорядження голови Одеської обласної військової адміністрації.

Пам'ятник Пушкіну в Одесі закрили плитами. Фото: Ірина Сечковська, Суспільне Одеса

У коментарі «Українській правді» пресслужба Одеської міської ради повідомила, що згідно з розпорядженням голови обласної військової адміністрації пам'ятник прибрали з публічного огляду.

У громадській організації «Деколонізація. Україна» обурилися : чому не демонтаж?

«Що заважає виконати розпорядження голови обласної адміністрації від липня 2024 року(!!!) Це не демонтаж. Це збереження від патріотичної громадськості, яка прагне його знесення», — йдеться в повідомленні.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Яка ситуація з пам’ятником Пушкіну на Приморському бульварі в Одесі

Пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну встановлений на Біржовій площі Приморського бульвару в Одесі у 1889 році. Це бронзове погруддя на високому гранітному постаменті, що є складовою архітектурного ансамблю з фонтаном.

Тривалий час монумент входив до Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення. Однак у 2023 році уряд ухвалив рішення виключити його з цього реєстру.

У вересні 2024 року голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підписав розпорядження про демонтаж пам’ятника через наявність символіки російської імперської політики. У грудні того ж року міська рада виділила кошти на підготовку проєкту демонтажу, проте роботи так і не розпочали.

Пам’ятник неодноразово ставав об’єктом громадських акцій, під час яких учасники закликали владу демонтувати імперські символи.

Нагадаємо, також в Одесі громадські активісти замалювали пам’ятний знак «Тінь Пушкіна», розташований на розі вулиць Дерибасівської та Рішельєвської.