Скільки триватимуть відключення світла у Миколаєві 4 грудня: графік для всіх підчерг

Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»

У четвер, 4 грудня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії. Згідно з попереднім прогнозом, тривалість відключень у різних підчергах становитиме від 5,5 до 8 годин.

У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ, які діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59:

Загальна тривалість відключень у різних підчергах виглядає так:

1.1 — 05:30–08:30; 19:00–22:30

Загалом без світла: 6,5 години

1.2 — 08:30–12:00; 15:30–19:00

Загалом без світла: 7 годин

2.1 — 12:00–19:00

Загалом без світла: 7 годин

2.2 — 12:00–15:30; 19:00–21:30

Загалом без світла: 6 годин

3.1 — 08:30–15:30

Загалом без світла: 7 годин

3.2 — 07:30–08:30; 12:00–15:30; 22:30–00:00

Загалом без світла: 6 годин

4.1 — 05:30–08:30; 19:00–22:30

Загалом без світла: 6,5 години

4.2 — 07:30–12:00; 15:30–19:00

Загалом без світла: 8 годин

5.1 — 05:30–08:30; 14:30–19:00

Загалом без світла: 8 годин

5.2 — 12:00–17:30

Загалом без світла: 5,5 години

6.1 — 08:30–12:00; 15:30–19:00

Загалом без світла: 7 годин

6.2 — 00:00–00:30; 08:30–12:00; 19:00–22:30

Загалом без світла: 7,5 годин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.