Скільки триватимуть відключення світла у Миколаєві 4 грудня: графік для всіх підчерг
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Аліна Квітко
-
•
-
20:30, 03 грудня, 2025
-
У четвер, 4 грудня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії. Згідно з попереднім прогнозом, тривалість відключень у різних підчергах становитиме від 5,5 до 8 годин.
У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ, які діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59:
Загальна тривалість відключень у різних підчергах виглядає так:
- 1.1 — 05:30–08:30; 19:00–22:30
Загалом без світла: 6,5 години
- 1.2 — 08:30–12:00; 15:30–19:00
Загалом без світла: 7 годин
- 2.1 — 12:00–19:00
Загалом без світла: 7 годин
- 2.2 — 12:00–15:30; 19:00–21:30
Загалом без світла: 6 годин
- 3.1 — 08:30–15:30
Загалом без світла: 7 годин
- 3.2 — 07:30–08:30; 12:00–15:30; 22:30–00:00
Загалом без світла: 6 годин
- 4.1 — 05:30–08:30; 19:00–22:30
Загалом без світла: 6,5 години
- 4.2 — 07:30–12:00; 15:30–19:00
Загалом без світла: 8 годин
- 5.1 — 05:30–08:30; 14:30–19:00
Загалом без світла: 8 годин
- 5.2 — 12:00–17:30
Загалом без світла: 5,5 години
- 6.1 — 08:30–12:00; 15:30–19:00
Загалом без світла: 7 годин
- 6.2 — 00:00–00:30; 08:30–12:00; 19:00–22:30
Загалом без світла: 7,5 годин
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.