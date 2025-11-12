  • середа

Клуб

В «Укренерго» пояснили чому в Україні не у всіх областях відключають світло

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly VinsonВідключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

АТ «Укренерго» пояснило, чому обмеження у споживанні електроенергії вводять не у всіх областях України.

Як зазначили у компанії, це пов’язано з особливостями проєктування енергосистеми країни.

«Через російські атаки виникла проблема енергодефіциту, і для покриття потреб постраждалих регіонів необхідно використовувати об’єкти генерації в інших областях. Проте енергосистема України не була розрахована на такі сценарії: можливості передачі енергії на сотні кілометрів обмежені», — йдеться у дописі «Укренерго» в Телеграм.

Щоб частково розвантажити магістральні мережі, обмеження вводять у регіонах, через які проходить передача енергії від електростанцій та міжнародних інтерконекторів до енергодефіцитних областей. У частині областей, де така передача не здійснюється, обмежень немає.

У компанії також нагадали, що за адання графіків відключень та справедливий розподіл обмежень відповідають оператори систем розподілу — місцеві обленерго. Контроль за дотриманням обсягів обмежень же здійснює Державна інспекція енергетичного нагляду України.

Нагадаємо, у Миколаєві 13 листопада, діятимуть погодинні графіки відключення світла. В залежності від черг без світла споживачі будуть від 10 до 13 годин.

