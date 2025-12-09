Застілля пішло не по плану: у Миколаєві чоловік заколов знайомого ножем під час п’яної сварки

У Миколаєві чоловік заколов знайомого ножем під час п’яної сварки. Фото ілюстративне: depositphotos

У Миколаєві правоохоронці затримали 47-річного чоловіка, якого підозрюють у завданні ножових поранень знайомому під час сварки. Від отриманих травм 36-річний потерпілий помер на місці події.

Як повідомляють у поліції Миколаївщини, інцидент стався ввечері 7 грудня в одному з мікрорайонів міста. До правоохоронців звернувся місцевий мешканець, який виявив тіло знайомого з ушкодженнями голови та тулуба.

За даними слідства, напередодні потерпілий і підозрюваний разом уживали алкогольні напої під час застілля. Згодом між ними нібито виникла суперечка, під час якої старший чоловік завдав опонентові ударів ножем та залишив місце події.

Наразі миколаївця затримали та повідомили про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у Південноукраїнську чоловік напав з ножем на колишнього своєї дівчини.