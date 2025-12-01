По 9 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики
20:14, 01 грудня, 2025
У Миколаєві та по області у вівторок, 2 грудня, очікуються планові відключення електроенергії. Залежно від черги деякі споживачі будуть без світла понад сім годин.
У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ, які діятимуть протягом доби — з 06:00 до 00:00.
- 06:00-08:00 — 1,5 черги;
- 08:00-12:00 — 2,5 черги;
- 12:00-17:00 — 3 черги;
- 17:00-20:00 — 2,5 черги;
- 20:00-22:00 — 2 черги;
- 22:00-00:00 — 1 черга.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 — 09:30 - 13:00; 16:30 - 20:00
Всього: 7 годин
1.2 — 11:30 - 16:30; 20:00 - 23:30
Всього: 8 годин 30 хвилин
2.1 — 13:00 - 16:30; 20:00 - 22:30
Всього: 6 годин
2.2 — 09:30 - 16:30
Всього: 7 годин
3.1 — 07:30 - 09:30; 16:30 - 20:00
Всього: 5 годин 30 хвилин
3.2 — 06:00 - 09:30; 13:00 - 16:30; 23:30 - 00:00
Всього: 7 годин 30 хвилин
4.1 — 00:00 - 00:30; 09:30 - 13:00; 20:00 - 22:30
Всього: 6 годин 30 хвилин
4.2 — 07:30 - 13:00; 16:30 - 20:00
Всього: 9 годин
5.1 — 06:00 - 09:30; 16:30 - 20:00; 23:30 - 00:00
Всього: 7 годин 30 хвилин
5.2 — 06:00 - 09:30; 13:00 - 17:30
Всього: 8 годин
6.1 — 13:00 - 20:00
Всього: 7 годин
6.2 — 09:30 - 13:00; 20:00 - 23:30
Всього: 7 годин
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
«МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.
