По 9 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

Жителів Миколаївщини попередили про відключення світла. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві та по області у вівторок, 2 грудня, очікуються планові відключення електроенергії. Залежно від черги деякі споживачі будуть без світла понад сім годин.

У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз застосування ГПВ, які діятимуть протягом доби — з 06:00 до 00:00.

06:00-08:00 — 1,5 черги;

08:00-12:00 — 2,5 черги;

12:00-17:00 — 3 черги;

17:00-20:00 — 2,5 черги;

20:00-22:00 — 2 черги;

22:00-00:00 — 1 черга.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 — 09:30 - 13:00; 16:30 - 20:00

Всього: 7 годин

1.2 — 11:30 - 16:30; 20:00 - 23:30

Всього: 8 годин 30 хвилин

2.1 — 13:00 - 16:30; 20:00 - 22:30

Всього: 6 годин

2.2 — 09:30 - 16:30

Всього: 7 годин

3.1 — 07:30 - 09:30; 16:30 - 20:00

Всього: 5 годин 30 хвилин

3.2 — 06:00 - 09:30; 13:00 - 16:30; 23:30 - 00:00

Всього: 7 годин 30 хвилин

4.1 — 00:00 - 00:30; 09:30 - 13:00; 20:00 - 22:30

Всього: 6 годин 30 хвилин

4.2 — 07:30 - 13:00; 16:30 - 20:00

Всього: 9 годин



5.1 — 06:00 - 09:30; 16:30 - 20:00; 23:30 - 00:00

Всього: 7 годин 30 хвилин

5.2 — 06:00 - 09:30; 13:00 - 17:30

Всього: 8 годин

6.1 — 13:00 - 20:00

Всього: 7 годин

6.2 — 09:30 - 13:00; 20:00 - 23:30

Всього: 7 годин