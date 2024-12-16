На регуляцію безпритульних тварин у Миколаєві у 2025 планують витратити ₴36,4 млн

На гуманне регулювання чисельності безпритульних тварин у 2025 році виділять 36,4 млн гривень. Архівне фото «МикВісті»

Протягом 2025 року в Миколаєві планують стерилізувати 1500 безпритульних котів і собак у рамках програми гуманного регулювання їх чисельності.

Відповідний проєкт рішення щодо продовження програми поводження з безпритульними тваринами, опубліковано на сайті Миколаївської міськради.

На реалізацію цієї програми з міського бюджету буде виділено 67,3 мільйона гривень, частина яких буде спрямована на стерилізацію та ідентифікацію тварин.



Загальна сума коштів, передбачена на програму у 2025 році, також включає капітальний ремонт пункту стерилізації на вулиці Водопійній, 36, а також поточні ремонти інших об’єктів для утримання тварин:

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Капітальний ремонт пункту стерилізації та утримання тварин по вулиці Водопійній, 36 — 9,4 мільйона гривень.

Оновлення ізолятора та вольєрів для тварин — 1,2 мільйона гривень

Поточний ремонт огорожі пункту стерилізації — 1 мільйон гривень



Зокрема у 2025 році планується оновити 45 вольєрів, кожен з яких коштуватиме близько 28 тисяч гривень.

Згідно з планом, в наступному році 1200 безпритульних тварин стерилізують, ідентифікують та повернуть на місця їхнього попереднього перебування, а ще 300 – прилаштують до нових власників.

Очікується, що на кінець року відсоток безпритульних тварин на вулицях міста знизиться до 30% порівняно з початком реалізації програми.



У рамках програми також буде проведена пільгова біостерилізація для 500 домашніх тварин, які не мають племінної цінності на це необхідно 1,5 мільйона гривень. Для соціально незахищених верств населення надаватиметься безкоштовна ідентифікація та реєстрація собак.

Нагадаємо, що Комунальне підприємство «Центр захисту тварин» міської ради планує відремонтувати вольєри до 28 лютого 2025 року для утримання тварин у Миколаєві.

Загалом на реконструкцію інфраструктури комунального підприємства «Центр захисту тварин» у Миколаєві потрібно 59,8 мільйона гривень. Міська рада шукає донора, який профінансує ці роботи. Наразі на ремонт вольєрів для тварин Центру витратили 1 мільйон гривень.

Саме співробітники миколаївського «Центру захисту тварин» були одними з тих, хто рятував тварин які опинилися в зоні стихійного лиха після підриву Каховської ГЕС. Їм вдалося врятували понад 100 собак та 30 котів.

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