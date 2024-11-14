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У Центрі захисту тварин Миколаєва відремонтують вольєри: це коштуватиме близько ₴2,3 млн

Вольєр у «Центра захисту тварин» у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»Вольєр у «Центра захисту тварин» у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Центр захисту тварин» міської ради планує відремонтувати вольєри для утримання тварин у Миколаєві.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті»

Оголошена вартість цих робіт складає 2,3 мільйона гривень, однак вона може змінитися, зважаючи на майбутні пропозиції учасників. 

Підрядник повинен буде виконати поточний ремонт вольєрів до 28 лютого 2025 року: замінити асфальтобетонне покриття стін та підлоги, зробити обшивку стін та покрівель з профільованого листа, пофарбувати металеві поверхні.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій від майбутніх учасників, підрядника обиратимуть після 22 листопада.

Нагадаємо, що на реконструкцію інфраструктури комунального підприємства «Центр захисту тварин» у Миколаєві потрібно 59,8 мільйона гривень. Міська рада шукає донора, який профінансує ці роботи. Наразі на ремонт вольєрів для тварин Центру витратили 1 мільйон гривень.

Саме співробітники миколаївського «Центру захисту тварин» були одними з тих, хто рятував тварин які опинилися в зоні стихійного лиха після підриву Каховської ГЕС. Їм вдалося врятували понад 100 собак та 30 котів.

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