Цьогоріч у Миколаєві нарахували 5500 безпритульних собак. Архівне фото «МикВісті»

Цього року в Миколаєві провели підрахунок безпритульних тварин. За його результатами в місті налічується 5500 собак, які живуть на вулиці.

Про це повідомили у «Центрі захисту тварин» у відповіді на запит «МикВісті».

Вказується, що тварин рахувати три дні, в період з 30 квітня по 2 травня. Облік проводили за методикою Animal ID за участі волонтерів, працівників підприємства та небайдужих містян.

На підприємстві зазначають, що раніше підрахунки в Україні здійснювали міжнародні організації «Чотири лапи» та Animal ID, але після початку повномасштабної війни їхня діяльність була призупинена. Тепер же Миколаїв самостійно відновив цю практику.

У майбутньому «Центр захисту тварин» планує проводити підрахунок щороку, щоб краще контролювати ситуацію.

Останній підрахунок безпритульних тварин проводився у 2018 році. Його результати показали, що тоді на вулиці перебували 4,5 тисячі тварин. Але за останні роки кількість собак точно збільшилась, вважаються фахівці підприємства.

Нагадаємо, що у Миколаєві регулярно проводять виставки-прилаштування безпритульних тварин. Їх організовують як волонтери, так і КП «Центрі захисту тварин». До прикладу на виставці в червні нові домівки отримали 7 собак і 3 котики.

Також нагадаємо, що у січні у місті продовжили термін дії та погодили внесення змін і доповнень до Програми поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

Загалом протягом 2025 року в Миколаєві планували стерилізувати 1500 безпритульних котів і собак у рамках програми гуманного регулювання їх чисельності.

Крім того, на реконструкцію інфраструктури комунального підприємства потрібно 59,8 мільйона гривень. Міська рада Миколаєва шукає донора, який профінансує ці роботи. Наразі на ремонт вольєрів для тварин Центру витратили 1 мільйон гривень.

Зазначимо, що саме співробітники миколаївського «Центру захисту тварин» були одними з тих, хто рятував тварин які опинилися в зоні стихійного лиха після підриву Каховської ГЕС. Їм вдалося врятували понад 100 собак та 30 котів.

