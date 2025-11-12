У Миколаєві за 9 років кількість безпритульних тварин скоротилася майже на третину

У Миколаєві поменшало безпритульних тварин. Фото: архів «МикВісті»

У Миколаєві порівняно з 2017 роком на 1260 стало менше безпритульних тварин.

Про це йдеться у Програмі поводження з котами та собаками на 2026–2030 роки, яку підтримали члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради, повідомляють «МикВісті».

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов під час засідання повідомив, що за результатами підрахунку, проведеного у травні 2025 року, в місті нині налічується 3640 безпритульних котів і собак. Для порівняння — у 2017 році їх було майже 4900.

«Роботу треба продовжувати. Саме тому ми приймаємо нову програму на наступні бюджетні роки для того, щоб забезпечити функціонування цього важливого напрямку роботи», — додав він.

У «Центрі захисту тварин» зазначають, якщо припинити стерилізацію, кількість собак і котів на вулицях знову стрімко зросте, адже одна самка може народжувати до 10 цуценят на рік.

Також у документі зазначається, що за останні роки у Миколаєві:

відловлено понад 7600 тварин;

стерилізовано понад 9100;

прилаштовано у родини 1574 котів і собак.

Раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Центр захисту тварин» планує відремонтувати пункт стерилізації тварин і закупити нове обладнання. У 2025 році вже планували капітальний ремонт цього пункту стерилізації. Однак, через відсутність фінансування роботи не проводили.

У січні цього року у місті продовжили термін дії та погодили внесення змін і доповнень до Програми поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

Зазначимо, що у Миколаєві регулярно проводять виставки-прилаштування безпритульних тварин. Їх організовують як волонтери, так і КП «Центрі захисту тварин». До прикладу, 21 вересня в Миколаєві відбулася виставка з прилаштування тварин з «Центру захисту тварин». Нові домівки знайшли 7 собак і 4 котики.

З настанням холодів у «Центр захисту тварин» просить містян допомогти безпритульним собакам і котам теплими речами, аби ті змогли пережити холодний сезон.