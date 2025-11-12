«Центр захисту тварин» планує модернізувати пункт стерилізації та купити спецавтомобіль

Комунальне підприємство «Центр захисту тварин» планує відремонтувати пункт стерилізації тварин і закупити нове обладнанняФото: архів «МикВісті»

Комунальне підприємство «Центр захисту тварин» планує відремонтувати пункт стерилізації тварин і закупити нове обладнання.

Оновлену Програму поводження з котами та собаками на 2026–2030 роки підтримали члени виконкому на засіданні 12 листопада, повідомляють «МикВісті».

Зокрема, підприємство планує провести ремонт пункту стерилізації та утримання тварин на вулиці Водопійній, 36/1. Там мають облаштувати окремі зони для карантину, післяопераційної, терапії, двох хірургій, лабораторії, стерилізаційної кімнати, кухні для тварин, побутових приміщень для персоналу, а також встановити пожежну та охоронну сигналізацію.

Зазначимо, що у 2025 році вже планували капітальний ремонт цього пункту стерилізації. Однак, через відсутність фінансування роботи не проводили.

Також планується закупівля нового обладнання для відлову, діагностики та лабораторії, а ще — спеціального автомобіля для вилову тварин, що має зробити роботу підприємства ефективнішою.

Крім того, у Центрі хочуть збільшити кількість зимових вольєрів — збудувати ще 60, щоб покращити умови для тварин і підвищити рівень адаптації. Окремо планується ремонт огорожі пункту стерилізації, щоб підвищити безпеку на території.

Крім того, у документі зазначається, що попередня програма (2020–2025 роки) дозволила відловити понад 7,6 тисячі безпритульних тварин і стерилізувати понад 9 тисяч собак і котів, але кількість нестерилізованих тварин у місті все ще перевищує допустимий рівень.

Нова програма має на меті зменшити чисельність безпритульних тварин гуманними методами, підвищити рівень відповідальності власників, а також поліпшити умови утримання тварин у Миколаєві. Члени виконкому підтримали проєкт рішення.

Нагадаємо, що протягом року у Миколаєві стерилізували 1138 безпритульних тварини. З них — 895 собак та 243 коти.

У січні цього року у місті продовжили термін дії та погодили внесення змін і доповнень до Програми поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

Зазначимо, що у Миколаєві регулярно проводять виставки-прилаштування безпритульних тварин. Їх організовують як волонтери, так і КП «Центрі захисту тварин». До прикладу, 21 вересня в Миколаєві відбулася виставка з прилаштування тварин з «Центру захисту тварин». Нові домівки знайшли 7 собак і 4 котики.

З настанням холодів у «Центр захисту тварин» просить містян допомогти безпритульним собакам і котам теплими речами, аби ті змогли пережити холодний сезон.