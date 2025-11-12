  • середа

    12 листопада, 2025

  • 8.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 12 листопада , 2025 середа

  • Миколаїв • 8.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Центр захисту тварин» планує модернізувати пункт стерилізації та купити спецавтомобіль

Комунальне підприємство «Центр захисту тварин» планує відремонтувати пункт стерилізації тварин і закупити нове обладнанняФото: архів «МикВісті»Комунальне підприємство «Центр захисту тварин» планує відремонтувати пункт стерилізації тварин і закупити нове обладнанняФото: архів «МикВісті»

Комунальне підприємство «Центр захисту тварин» планує відремонтувати пункт стерилізації тварин і закупити нове обладнання.

Оновлену Програму поводження з котами та собаками на 2026–2030 роки підтримали члени виконкому на засіданні 12 листопада, повідомляють «МикВісті».

Зокрема, підприємство планує провести ремонт пункту стерилізації та утримання тварин на вулиці Водопійній, 36/1. Там мають облаштувати окремі зони для карантину, післяопераційної, терапії, двох хірургій, лабораторії, стерилізаційної кімнати, кухні для тварин, побутових приміщень для персоналу, а також встановити пожежну та охоронну сигналізацію.

Реклама

Зазначимо, що у 2025 році вже планували капітальний ремонт цього пункту стерилізації. Однак, через відсутність фінансування роботи не проводили.

Також планується закупівля нового обладнання для відлову, діагностики та лабораторії, а ще — спеціального автомобіля для вилову тварин, що має зробити роботу підприємства ефективнішою.

Крім того, у Центрі хочуть збільшити кількість зимових вольєрів — збудувати ще 60, щоб покращити умови для тварин і підвищити рівень адаптації. Окремо планується ремонт огорожі пункту стерилізації, щоб підвищити безпеку на території.

Скриншот з проєкту рішенняСкриншот з проєкту рішення

Крім того, у документі зазначається, що попередня програма (2020–2025 роки) дозволила відловити понад 7,6 тисячі безпритульних тварин і стерилізувати понад 9 тисяч собак і котів, але кількість нестерилізованих тварин у місті все ще перевищує допустимий рівень.

Нова програма має на меті зменшити чисельність безпритульних тварин гуманними методами, підвищити рівень відповідальності власників, а також поліпшити умови утримання тварин у Миколаєві. Члени виконкому підтримали проєкт рішення.

Нагадаємо, що протягом року у Миколаєві стерилізували 1138 безпритульних тварини. З них — 895 собак та 243 коти.

У січні цього року у місті продовжили термін дії та погодили внесення змін і доповнень до Програми поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

Зазначимо, що у Миколаєві регулярно проводять виставки-прилаштування безпритульних тварин. Їх організовують як волонтери, так і КП «Центрі захисту тварин». До прикладу, 21 вересня в Миколаєві відбулася виставка з прилаштування тварин з «Центру захисту тварин». Нові домівки знайшли 7 собак і 4 котики.

З настанням холодів у «Центр захисту тварин» просить містян допомогти безпритульним собакам і котам теплими речами, аби ті змогли пережити холодний сезон.

партнерство
Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

Останні новини про: Тварини

«Коні дають відчуття спокою». Історія миколаївської кінної школи, що стала місцем терапії під час війни
«Подаруйте їм дім»: миколаївців запрошують 9 листопада на виставку-прилаштування тварин
На Миколаївщині знову фіксують випадки сказу: медики нагадують правила безпеки
Реклама

Читайте також:

новини

Фермеру з Херсонщини, який сам розміновував поля, присвоїли посмертно звання Героя України

Світлана Іванченко
новини

Влада Коблевого шукає інвестора, який побудує вітроелектростанцію за ₴916 млн: «Данія зацікавлена»

Юлія Бойченко
новини

Ми продовжуємо працювати для глядачів, — заява «Студії «Квартал 95» у зв’язку з розслідуванням НАБУ щодо їхнього співвласника

Світлана Іванченко
новини

«Для дітей має бути святковий настрій»: виконком Миколаєва затвердив місця для продажу ялинок

Анна Гакман
новини

Міськрада Баштанки проводить службове розслідування через несвоєчасно подані декларації — щодо кого, не розголошують

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Тварини

На Миколаївщині знову фіксують випадки сказу: медики нагадують правила безпеки
«Подаруйте їм дім»: миколаївців запрошують 9 листопада на виставку-прилаштування тварин
«Коні дають відчуття спокою». Історія миколаївської кінної школи, що стала місцем терапії під час війни

КОРУПЦІЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ

Ми продовжуємо працювати для глядачів, — заява «Студії «Квартал 95» у зв’язку з розслідуванням НАБУ

ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА

Графік відключень світла на Миколаївщині 12 листопада

3 години тому

Фермеру з Херсонщини, який сам розміновував поля, присвоїли посмертно звання Героя України

Світлана Іванченко

Головне сьогодні