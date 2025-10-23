Пледи, ковдри, простирадла: у Миколаєві збирають теплі речі для безпритульних тварин
21:13, 23 жовтня, 2025
У Миколаєві «Центр захисту тварин» просить містян допомогти безпритульним собакам і котам теплими речами, аби ті змогли пережити холодний сезон.
Як повідомили у Миколаївській міській раді, до центру можна приносити старі пледи, покривала, рушники, простирадла або будь-який інший м’який текстиль, який можна використати для облаштування місць для тварин.
«Навіть якщо ви не можете прихистити тварину — ви можете подарувати їй трохи тепла», — йдеться у повідомленні.
Центр знаходиться за адресою: вулиця Водопійна, 36/1, контактний телефон: +380 (97) 364 75 96.
