Пледи, ковдри, простирадла: у Миколаєві збирають теплі речі для безпритульних тварин

Підопічних КП ММР «Центр захисту тварин». Фото: пресслужба закладуПідопічних КП ММР «Центр захисту тварин». Фото: пресслужба закладу

У Миколаєві «Центр захисту тварин» просить містян допомогти безпритульним собакам і котам теплими речами, аби ті змогли пережити холодний сезон.

Як повідомили у Миколаївській міській раді, до центру можна приносити старі пледи, покривала, рушники, простирадла або будь-який інший м’який текстиль, який можна використати для облаштування місць для тварин.

«Навіть якщо ви не можете прихистити тварину — ви можете подарувати їй трохи тепла», — йдеться у повідомленні.

Центр знаходиться за адресою: вулиця Водопійна, 36/1, контактний телефон: +380 (97) 364 75 96.

Нагадаємо, що у Миколаєві відбулася виставка з прилаштування тварин з «Центру захисту тварин» Тепер нові домівки мають 7 собак і 4 котики.

